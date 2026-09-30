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壽險公會醫起通新增3醫院 保戶理賠免備證明收據

中央社／ 台北30日電
醫療險示意圖。圖／AI生成
醫療險示意圖。圖／AI生成

壽險公會今天表示，今天起包含醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院、高雄市立民生醫院與國軍臺中總醫院中清分院附設民眾診療服務處，合計新增3家醫院加入「保險理賠醫起通」服務，希望用新技術讓保險服務更貼近民眾需求。

保險理賠醫起通自2021年啟動至今，已成功整合20家產壽險公司及超過59家醫療機構。壽險公會表示，此次新增3家醫院，分別為醫學中心的醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院，屬於地區醫院的高雄市立民生醫院，以及軍醫體系的國軍台中總醫院中清分院附設民眾診療服務處。

另外，原合作醫院台南市立醫院升級成2.0版，省去人工成本讓資料傳輸串接更便捷。

壽險公會理事長陳慧遊表示，這次包含醫學中心與國軍體系的加入，代表數位理賠生態圈已走向更成熟、更全面的階段。未來將持續優化安全機制，讓數位便利實現在每一位保戶身上。

長期推動數位治理的立委林楚茵表示，「醫起通」是醫療產業與金融產業跨產業發展普惠金融的具體實踐。她指出，隨著服務的全面升級，此功能不僅優化理賠流程，更透過安全便利的數位對接，消除民眾在醫院與保險公司間跨體系奔波的痛點。

壽險公會說明，醫起通服務對保戶的效益，包含民眾無需自行蒐集診斷證明書與收據，可減少往返醫院與保險公司的次數，可讓理賠審核更快速更準確，也享有資訊安全保障。

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