王道銀行榮獲 天下雜誌「天下永續公民獎」中堅企業組第二名

王道銀行（2897）（O-Bank）30日榮獲天下雜誌頒發2026年「天下永續公民獎」中堅企業組第二名，以及「天下人才永續獎」中堅企業組第四名肯定，彰顯王道銀行致力深耕公司治理、環境保護與社會關懷的經營成效，以及打造永續職場環境的卓越成果。

「天下永續公民獎」原名為「天下企業公民獎」，為天下雜誌自2007年以來每年舉辦之獎項，是台灣極具代表性的企業永續獎項之一，該獎項參考國際指標與評量方法，並由各領域專家組成專業評審團，從公司治理、企業承諾、社會參與、環境永續等四大構面指標進行評比，每年評選出表現最優異的永續典範企業。「天下人才永續獎」則是延續企業承諾指標所設立的獨立獎項，從薪酬與獎勵、人才投資與成長、員工福祉與健康、多元平等共融、勞動法規遵循、人才組成等六項指標進行評比，評選出致力培育人才、落實人才永續的優秀企業。

王道銀行在公司治理方面，持續精進治理機制與舉措，日前於台灣證券交易所公布2025年公司治理評鑑中，再度獲評「上市公司前5%」及「金融保險類前10%」；另亦獲中華公司治理協會頒發「CG6015 (2025) 公司治理制度評量」特優認證。王道銀行戮力打造公開、透明的治理制度，期能為企業永續發展奠定穩健的基石。

在員工照顧與人才永續方面，王道銀行致力打造健康、安全與幸福的工作環境，除了提供優於法規的休假、健檢及多項福利措施，更自2018年起連續九年入選「台灣證券交易所銳聯台灣高薪酬100指數」成分股。同時，王道銀行積極落實性別平等職場，不僅全體員工男女比例各半，高階經理人男女比例亦接近一比一，更推動「性別薪酬平等計畫」，依同值同酬原則縮小性別薪酬差距。此外，王道銀行持續透過員工個人發展、基層員工跨部門輪調及儲備幹部培育等計畫深化人才培育，全面協助同仁提升跨領域能力並實踐職涯目標；另自2023年亦啟動高階人才接班培育及管理階層發展計畫，強化管理梯隊布局並厚植企業永續發展人才庫。

社會參與部分，王道銀行持續結合金融本業，攜手消費者發揮永續影響力。2020年打造台灣金融業首創的「影響力專案」，將「影響力存款」專款專用於提供小額優惠貸款給經濟弱勢族群；此外，為提升消費者減碳意識，2022年率先業界推出可在網銀及App上免費查詢刷卡消費碳排放量的「消費碳排放明細」功能，並推出全台首創由碳排放量決定現金回饋比例的「低碳生活卡」，藉由實質金融回饋鼓勵消費者落實低碳消費；2024年更推出「交通減碳明細功能」及以交通減碳量決定交通優惠回饋的「交通減碳卡」，引領消費者透過交通減碳行動為永續地球加分。

面對全球淨零轉型浪潮，王道銀行除於全球營運據點落實低碳綠色營運，更積極發揮金融影響力，落實投融資減碳管理，是少數率先推動範疇三投融資部位之「內部碳定價」的金融業者，透過將投融資客戶碳排放強度納入內部碳定價中，將碳排放量納入業務決策考量之一，更將「投融資部位碳強度」與業務單位同仁的永續績效指標相連結，同時亦持續透過與投融資對象溝通議合，鼓勵投融資對象共同投入減碳行動。

王道銀行駱怡君董事長表示：「王道銀行深信，企業除了追求經營績效與獲利成長外，更應兼顧與環境、社會，與所有利害關係人共好。很榮幸獲得天下永續公民獎及天下人才永續獎的肯定，我們會持續秉持著利他圓己的王道精神，發揮影響力，為環境與社會的共好共榮而努力。」