國泰金控2026再獲「天下永續公民獎」肯定 綠色投融資累計達726億元

全球局勢動盪，地緣政治衝突升高，極端氣候現象加劇，穩健經營成企業永續發展的關鍵核心，《天下雜誌》主辦「2026天下永續公民獎」於30日公布評選結果，並舉辦頒獎典禮，金管會主委彭金隆親自出席頒獎給績優企業，國泰金控拿下金融業第三名，彰顯長年深耕永續領域的豐碩成果。

國泰產險總經理陳萬祥代表國泰金控，出席頒獎典禮致詞時表示，「 國泰以『氣候、健康、培力』為主軸，長期投入台灣社會與環境的永續議題，運用金融專業，賦能企業、產業乃至於不同世代，都可以具備投入轉型創新、面對風險的視野與能力。秉持永續金融推動台灣低碳轉型，累計再生能源投融資達726億元，並持續參與全球自然與氣候變遷倡議。 我們關注台灣民眾的身心與財務健康，每年投入對大眾健康促進有益的行動，以及不意外研究所的損害防阻宣導。並努力培養青年朋友對永續議題的理解能力，把對世界的關懷，轉化成解決問題的行動力」。

在「氣候」方面，面對全球氣候變遷與自然生態挑戰，國泰金控將永續金融融入核心經營策略，運用集團資源與金融專業，透過再生能源投融資、綠色生態圈建構及國際倡議參與，持續推動低碳轉型與發揮金融業影響力。並連續五年參與聯合國COP大會，為台灣唯一3度於藍區舉辦周邊會議的金融業者，並連續十年舉辦「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，連續3年參與企業市值總和占台股8成、涵蓋台灣過半碳排放量的紀錄，企業領導人（董事）參與率大增9成，展現台灣企業對於氣候議題的高度重視與積極作為。此外，國泰也持續探索自然解方，包括攜手在地茶農推動友善耕作土壤碳匯，以及與台大實驗林合作推動生物信用額度方法學，探索兼顧生態保育與經濟發展的創新模式。

在「健康」面向，國泰結合保險、銀行及證券等核心職能，從身心健康、財務健康到風險防護，打造全方位健康生活圈，並以「FitBack健康吧」為核心，自2022年起舉辦的「國泰步步攻億走」活動，截至2026年，已累積逾156萬人次參與、突破4,100億步，並投入近3,800萬元支持全台9項永續公益計畫，讓每一個日常步伐不僅累積健康，也為環境與社會創造正向影響。在防詐方面，國泰整合集團資源建立國泰盾聯防機制，2025年成功攔阻2,398件詐騙案、守護民眾近20億元資產。

「培力」是國泰永續發展的核心動能，面對五代共融與跨域人才協作趨勢，國泰以「國泰共融小鎮」為核心，透過透明溝通提升員工心理安全感，並推動個人發展計畫、360度回饋機制及彈性職涯配速舉措，協助員工發揮潛能，2025年員工投入度調查滿意度創歷年新高，育嬰留停復職後一年留任率亦接近九成。國泰也長期投資下一世代人才發展，以「啟發思辨、賦能行動」為核心推動青年培力。透過思辨教育、高中財經素養課程、氣候變遷青年論壇、影響力投資校園巡迴及女性創業加速器等多元計畫，近四年累計影響近24萬人次，展現國泰以教育與培力驅動社會進步的長期承諾。

全球正面臨自然多樣性喪失、超高齡社會以及工作型態結構性轉型等衝擊，國泰金控於今年起攜手子公司將自然與生物多樣性、長者賦能等面向納入永續藍圖中，持續透過集團力量，推動兼顧環境與社會的永續行動，讓世界看見台灣金融業不只是參與者，更是連結全球資本與亞洲永續發展的重要橋梁，實踐「BETTER TOGETHER 共創更好」的永續願景。