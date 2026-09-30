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連比爾蓋茲都愛！首屆新光認真盃匹克球公開賽登場

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
「2026新光認真盃匹克球公開賽」自即日起開放報名，歡迎民眾揪伴組隊、認真揮拍，一起享受匹克球年度盛事。新光人壽／提供
「2026新光認真盃匹克球公開賽」自即日起開放報名，歡迎民眾揪伴組隊、認真揮拍，一起享受匹克球年度盛事。新光人壽／提供

近年匹克球（Pickleball）風靡全球，在台灣也快速掀起討論，最近滑開Instagram、Threads上更常發現許多網紅與KOL拿著球拍出現在社群揪團開打，匹克球已成為時下最夯的運動之一。看好這股新興運動熱潮，台新新光金控（2887）子公司新光人壽從全齡健康角度出發，鼓勵民眾從運動實踐健康生活，首度舉辦「2026新光認真盃匹克球公開賽」，將於11月14日至15日在國立台北教育大學熱血開打，報名自即日起至10月18日，無論是被社群燒到的球友，或是已累積豐富實戰經驗的高手，都歡迎揪伴組隊、認真揮拍，一起享受這場匹克球年度盛事。

匹克球起源於美國，玩法融合網球、羽毛球與桌球元素，球員在近似羽毛球場大小的場地上，手持方形槳板球拍，隔著球網對打中空塑膠孔洞球。相較部分球類運動，匹克球具有球速適中、球拍輕巧、容易上手等特色，不僅入門門檻低，雙打形式更增添互動與社交樂趣，從兒童、青壯年到銀髮族，都能依照自身體能找到適合的運動節奏，也讓匹克球逐漸成為跨世代共享的熱門全齡運動，就連微軟創辦人比爾蓋茲都笑稱自己是打了超過50年的頭號粉絲。

首屆「新光認真盃匹克球公開賽」依DUPR分級制度規劃新手組、初階組及中階組，各級別均設有男子雙打、女子雙打及混合雙打項目，預計招募約216位參賽者、組成108組雙打隊伍，讓不同程度的球友都能找到適合自己的競賽舞台。賽事更邀請知名職業選手、曾獲匹克球世界盃單打冠軍金牌的蔡萱擔任賽事顧問；成功報名並完成現場報到的參賽者，還可獲得「匹克球拍造型立體悠遊卡」，為首屆賽事留下專屬紀念。

為替正式賽事暖身，新光人壽也於9月30日率先舉辦匹克球體驗日，讓眾人親身感受匹克球好上手又充滿互動樂趣的獨特魅力。新光人壽表示，保險不只是在意外發生後提供保障，從事前健康促進與預防，陪伴各個年齡層民眾建立健康生活習慣也非常重要。面對不同年齡層的健康需求，新壽希望透過匹克球兼具趣味、競技與社交的優勢，且運動強度還能依個人體能彈性調整的特色，讓初次接觸運動的民眾、親子家庭，到希望持續保持活動力的銀髮族都能參與這項新興運動，並在一次次的揮拍中養成規律運動習慣，為自己的健康大大加分。

新光人壽長期投入全民運動與健康促進，從兒童、青壯年到樂齡族群，持續打造多元運動體驗。多年來投入日月潭萬人泳渡、健行路跑等全民運動，也自辦「新光小小足球嘉年華」、「新光盃熱門街舞大賽」等活動，並透過贊助職棒味全龍、職籃台北台新戰神等球隊推廣運動風氣，以不同運動形式串聯各年齡層的健康需求。未來，也會將匹克球納入全齡健康推廣版圖，期盼持續降低民眾參與運動的門檻，讓運動陪伴大眾成長，創造更有活力的健康生活。

匹克球 比爾蓋茲 新光人壽

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