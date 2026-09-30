國泰世華 CUBE 信用卡快閃權益登場 「秋日遊」旅日消費最高10%回饋

隨著賞楓、滑雪及年末購物季接續登場，國泰世華銀行看準國人秋冬赴日旅遊熱潮，延續CUBE信用卡「日本賞」深耕旅日消費場景的經驗，今年秋冬首度推出全新「秋日遊」快閃權益，鎖定秋冬連假帶動的旅遊需求，從行前換匯、機票住宿與行程預訂，到日本當地購物及刷卡消費一次網羅。自2026年10月1日至11月30日，卡友持CUBE信用卡切換至「秋日遊」權益，指定日系消費最高享8%回饋，搭配指定商戶專屬優惠券，最高享10%小樹點（信用卡）回饋；另日本四大機場指定免稅店亦享4%小樹點（信用卡）回饋。

本次更推出「秋日遊任務馬拉松」活動，將刷卡消費及日圓換匯轉化為趣味任務，完成指定任務即有機會抽中Club Med北海道度假村雙人行、日本機票折抵金及新台幣8,888元現金等好禮。國泰優惠App也同步推出「秋日遊點數超值兌」，祭出限時兌點、五星住宿抽獎及哩程/積分轉換加碼等多重好康，串聯卡友從出發前一路到日本的刷卡消費與點數運用。

CUBE信用卡持續觀察卡友海外旅遊需求，依不同旅遊季節及熱門消費場景，提供期間限定權益優惠。繼2026年春季「日本賞」鎖定赴日觀賽、賞櫻需求後，秋冬再推出全新「秋日遊」快閃權益，聚焦10月至11月賞楓、滑雪、購物等秋冬旅遊熱潮，進一步擴大日本在地優惠版圖，打造專屬秋冬旅日的期間限定優惠。

活動期間，卡友持CUBE信用卡切換至「秋日遊」權益，即享日本實體消費3.5%回饋、日本四大機場指定免稅店最高4%回饋；UNIQLO實體門市、三麗鷗、寶可夢中心等人氣名店，以及Tabelog等指定餐廳預約平台最高5%回饋；搭配領券優惠，Apple錢包指定交通卡（Suica、PASMO、ICOCA）最高享5%回饋；愛電王、台場DiverCity Tokyo Plaza等日本精選購物通路消費滿額最高享10.2%回饋，涵蓋交通、餐飲及購物等旅日常見消費場景。

活動期間符合財富管理貴賓身分，另享「秋日遊專屬任務」加碼活動，只要持CUBE信用卡於日本實體通路消費及Apple錢包指定交通卡綁卡儲值，累積消費滿新台幣5萬元，可再獲1,000點小樹點（信用卡），相當於加碼2%回饋，讓秋遊日本更有感。

尚未安排行程的卡友，也能趁「秋日遊」快閃優惠規劃下一趟日本行程。活動期間於Klook購買指定日本旅遊商品享5%回饋；透過Hotels.com及Expedia專屬網頁預訂住宿，領取優惠券最高享10%回饋；至國泰航空、台灣虎航、東南旅遊、Agoda、KKday、易遊網、Club Med等指定平台購買日本機票、訂房或行程票券享3.5%小樹點（信用卡）回饋。

國泰世華也為喜愛日本的卡友精選國內日系餐飲、指定百貨及服飾刷卡回饋。活動期間持CUBE信用卡切換至「秋日遊」權益，於橘色涮涮屋、初魚、雞湯桑、爭鮮壽司、錢都日式涮涮鍋、客美多、すき家 SUKIYA、摩斯漢堡、台灣壽司郎等日系餐飲品牌消費，最高享8%小樹點（信用卡）回饋，出示CUBE信用卡或搭配國泰優惠App指定優惠券，另享至專屬用餐禮遇。

喜愛日系購物的卡友，至台灣DON DON DONKI唐吉訶德、遠東SOGO（含Garden City）、明曜百貨、UNIQLO直營門市/網路商店及GU網路門市等指定通路消費，最高享5%回饋，卡有沒有赴日計畫也能在日常生活消費中享有「秋日遊」專屬優惠。

「秋日遊」不只刷卡享回饋，本次更首次推出「秋日遊任務馬拉松」活動，將赴日前的日圓換匯與活動期間購物消費化身趣味挑戰，卡友只要在活動期間完成指定任務即可獲得抽獎機會。「購物馬拉松－1K起跑＋42K完賽」活動中，卡友於秋日遊指定通路消費並切換一次「秋日遊」權益，每消費滿新台幣1,000元，即可獲得一次日本機票折抵金（價值新台幣15,000元）抽獎機會，最高42次；累積消費達新台幣42,000元，再加碼抽Club Med北海道度假村雙人行（價值新台幣88,000元），讓筆筆消費都有機會開啟下一趟旅程。

「換匯馬拉松－42K挑戰」則從行前換匯切入活動，卡友於CUBE App以新台幣兌換日圓，單筆金額達新台幣42,000元，並切換一次「秋日遊」權益，即可參加新台幣8,888元現金抽獎；另可於CUBE App領取日圓減碼優惠券，再享日圓換匯減分優惠，從行前換匯到日本消費，一路享有秋日遊專屬禮遇。

國泰優惠App同步推出秋日遊限定活動，集結限時兌點優惠、抽獎等多重好禮。信用卡卡友可運用累積的小樹點（信用卡）參與日系票券、周三精選商品及哩程／積分轉換等限時兌點優惠，更可使用1點參加日本機票折抵金抽獎。活動期間不僅有點數放大優惠，還可天天登入可免費抽礁溪寒沐五星住宿、日本eSIM、摩斯紅茶等多項好禮。從點數、機票、住宿到旅日消費，透過CUBE信用卡、CUBE App及國泰優惠App串聯卡友旅遊需求。

國泰世華表示，CUBE信用卡持續運用「一卡抵多卡」及權益彈性切換特色，依據不同季節、熱門旅遊目的地及卡友消費需求，打造期間限定快閃體驗。本次「秋日遊」延續「日本賞」深耕日本旅遊場景的經驗，針對秋冬旅遊需求推出全新權益內容，並首度加入任務馬拉松互動機制，串聯信用卡消費、日圓換匯、點數及日本在地商戶優惠，提供卡友更完整的旅遊消費體驗。

國泰優惠App 秋日遊點數超值兌 （活動期間：2026年10月1日至2026年11月30日）。資料來源／國泰世華銀行

秋日遊任務馬拉松。資料來源／國泰世華銀行

財富管理貴賓秋日遊專屬任務，完成任務加碼享最高2%回饋。資料來源／國泰世華銀行