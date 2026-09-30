台股衝高外資回流 新台幣升2.4分、月季線收黑

美債殖利率攀升引發市場疑慮，不過費城半導體指數走揚，引領台股強勢攻高，盤中突破48000點大關，同步拉抬匯率表現。新台幣兌美元今天收盤收31.852元，升2.4分，終止連3貶，不過月線、季線均收黑。

台股今天盤中最多上漲逾700點，尾盤賣壓出籠，最後一盤漲點急速收斂，終場上漲308.17點，收在47940.13點，48000點關卡得而復失；外資今天回補台股296.36億元，也為匯價提供支撐。

新台幣兌美元今天以31.85元開盤後，匯市仍在消化外資遞延匯出的壓力，加上美元高檔震盪，最低觸及31.9元，不過月底加上季底，出口商實質拋匯需求強烈，火速進場拋匯，貶幅受限，呈現狹幅整理。

午後外資匯入量能湧現，拉動新台幣匯率一舉挺進盤中高點31.805元，美元買盤隨之進場，終場僅小升2.4分。

新台幣今天同步收月線、季線，9月新台幣貶值1.86角，月線翻貶；第3季貶值1.5分，季線翻貶。

外匯交易員分析，今年以來金融市場風向變化甚鉅，上半年投資人討論的是美國聯準會還會不會降息，但中東戰事推升國際能源價格，帶來通膨壓力，加上美國經濟展現韌性，市場預期逐漸轉向升息，聯準會也在9月宣布升息1碼，推升美元指數走勢，令亞幣承壓。

外匯交易員指出，7月國際股市經歷亂流，去槓桿化壓力浮現，外資一度瘋狂匯出，新台幣匯率跟著爆量重摔；近期股市信心回穩，台股蓄勢待發、挑戰新高，吸引外資回流，但本週市場略顯觀望，資金回流力道不足以扭轉整季匯率走勢，新台幣季線小幅收黑。