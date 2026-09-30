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台灣人愛買股、證券資產暴增17.7% 人均淨金融資產全球第五

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導

安聯的第十七版《全球財富報告》，2025年台灣總金融資產上升8.7%。以人均淨金融資產來說，台灣在國際排名第五。

報告顯示，至2025年底，台灣家庭的總金融資產增加8.7%至 4.5兆歐元，較2024年的9.3%增幅稍為減少，也低於本報告涵蓋的其他亞洲市場（不包括日本及中國大陸）平均的9.8%，但仍高出全球平均的8.6%。

證券類的增長最為強勁，飆漲17.7%，遠遠超過存款的4.9%和保險和退休基金的2.4%；證券類在台灣的家戶資產組合的比重，大幅提升至34.9%，超出該地區的30.8%平均值，但仍低於全球的46.9%占比。

2025年台灣的金融資產經通膨調整後，上升6.9%，與2024年創下的7.0%相去不遠，自2019年來累計41.5%的增幅，不但高出該地區的39.6%平均值，更凌駕於全球的22.9%之上。

台灣家庭負債增加6.3%至7.142億歐元，相較於資產，增幅略微緩慢。帶動淨金融資產上揚9.1%到3.8兆歐元。台灣人均金融資產淨值高達16萬4,470 歐元，名列全球第五。

人均金融淨資產前四名分別為美國、瑞士、丹麥、新加坡；鄰近的日本為第14名，韓國則在20名以外。

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