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國銀對美曝險創新高達2225億美元 占比突破三成
中央銀行今（30）日公布今年6月底本國銀行國家風險統計，國銀對美國曝險餘額攀升至2225.28億美元，續創歷史新高，連續44季居最大曝險國，占整體外國債權比重突破三成。
央行指出，6月底國銀外國債權餘額為7350億美元，較3月底增加4.61%，主要來自對非銀行私人部門債權增加。其中，對美曝險較上季增加135.22億美元，增幅約6.47%，高於整體成長幅度，占比也由29.75%升至約30.28%。
前十大曝險國家依序為美國、盧森堡、中國大陸、澳洲、日本、香港、英國、新加坡、法國及越南，排名與上季相同。
這項統計涵蓋本國銀行及海外分、子行的外國債權，包括放款、資金拆存、證券投資及客戶信託資產。因此並非全數為美國公債，也不是央行外匯存底的美國資產部位。
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