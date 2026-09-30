兆豐證券響應國際失智症月 董事走入社區守護高齡金融安全

9月為國際失智症月，隨著台灣邁入超高齡社會，高齡及失智族群的金融服務需求日益受到重視。兆豐證券董事長陳佩君表示，公司推動公平待客，重視從客戶實際需求及每一個服務環節出發，並且持續透過董事會參與、服務流程優化及第一線教育訓練，完善高齡及失智友善金融服務，並藉由走入社區推廣金融與防詐知識，將公平待客進一步落實於客戶日常生活。

兆豐證券董事會持續關注公平待客及金融友善服務推動情形，董事除針對APP功能、服務流程及相關友善措施提出優化建議，也透過實際參與了解不同客群的金融需求。響應國際失智症月，兆豐證券與台灣康寧社會福利協會合作，由鄭智陽董事親赴社區與在地長輩面對面交流，分享財產傳承相關知識，另由林信達資深協理進行金融防詐宣導，從長輩日常可能面臨的財務議題出發，協助提升金融知識及自我保護能力。

在失智友善服務方面，兆豐證券自2024年起所有營業據點均加入「失智友善組織」，目前已有超過半數員工響應成為「失智友善天使」，並持續辦理不同主題的金融友善講座及模擬訓練，提升第一線人員對高齡、失智及不同客群需求的認識，以及實際服務時的辨識與友善應對能力。

兆豐證券亦持續從實體據點及數位服務雙軌改善金融服務體驗，包括高齡客戶撥打客服專線時提供優先進線服務、營業據點設置無障礙服務設施，並提供放大鏡及樂齡防詐宣導品；今年更推出國語、台語及客語「樂齡客戶重要權益」語音服務，讓長輩能以熟悉的語言便利取得、理解與自身權益相關的重要投資資訊，持續降低高齡及身心障礙客戶使用金融服務的門檻。

兆豐證券表示，未來將持續響應金管會「信任金融」理念，從董事會治理、服務流程優化、第一線服務到社區金融教育，多面向推動公平待客，並持續聆聽高齡、失智及不同客群的實際需求，將金融友善轉化為具體服務與行動，協助客戶提升風險辨識及保障自身權益的能力，守護客戶的財務安全與金融權益。