獨／華南永昌投信天價離職金版本曝光 公股投信整併不排除變三合一

知情人士透露，華南金控旗下的華南永昌投信工會拒簽其他三家工會都已同意的員工安置方案，尤其是退職金的計算高出其他投信工會的共識太多，因此為了避免公股投信最小的一家妨礙四合一的進度，財政部為首的公股陣營已有腹案，若華南永昌投信工會仍不願接受其他三家都已同意的版本，四合一會縮減為三合一，但未來華南永昌投信也得付出相應的代價，包括其他公股銀行不會再為華南永昌投信發行的基金進行IPO，華南金也不會為華南永昌投信增資。

據悉，華南金公股經營高層對於員工安置計畫，前後和投信進行15次溝通協商，已完成18項更有利的條件，也已對此和其他三家投信工會達成共識，但對於員工離職金的計算，華南永昌投信所開出的方案，比起三家工會所同意的版本，可用「獅口大開口」形容。由於華南金是九大公股行庫體系裡，唯一有主要民股的金控，面對來自工會的僵局，除了公股高層之外，華南金民股副董事長林知延態度如何？會否參與對工會的協商來協助解決問題？已成為引人矚目的另一焦點，

根據本報取得的員工安置計畫版本的對比，第一、兆豐、合庫等三家公股投信通過的版本，倘若在投信工作未滿5年，可領1.5N+1（N為年數、1為1個月），若是5年至未滿15年，則為1.75N+1，而若任職滿15年者，則前15年為2N（平均月薪乘以2N），15年之後為1N，並以45個月為上限。但華南永昌工會所提出的版本是前5年2.5N+3、5至10年為2.75N+3、10年之後，前15年為2.5N，15年之後為1.5N，而且沒有上限，落差之大由此可見。

至於員工的留任，原本副總以上的主管，是被排除在留任範圍之內，但最新的三家公股投信同意的員工安置方案，已把所有的副總包括在留任名單當中，僅排除了董事長、總經理、董事、監察人。

據指出，公股投信四合一，將以打造「公股投信國家隊」、「資產管理國家隊」的新品牌為目標，而由第一金投信領銜推出的公股投信四合一的員工安置計畫好到什麼程度？據一位參與整併推動的重要知情人士透露，不論是職務的安排，或是退職金的計算，都優於業界的行情，甚至有可能若四合一推動成功，未來也會成為整個金融市場投信公司整併的員工權益「範本」。

一位知情的政壇人士指出，整併本來就是市場的趨勢，不論是公股投信四合一，或是國票金的整併，都是府院一致支持的計畫，也不會因為工會不合理的要求而退卻，至於金管會雖然以員工安置計畫作為金管會核准整併的前提，但這位人士說：「也不致於讓工會『拿著雞毛當令箭』來阻礙合併的推動。」尤其是第一金、兆豐、合庫等其他三家公股投信的工會都已同意的員工安置計畫版本，對照起來，華南永昌投信工會主張的合理性也受到挑戰。

更何況華南永昌投信是四家投信規模最小、體質最有待改善的一家。華南永昌投信20多年來因為陸續發生結構債與PEM事件，從2003至2025年總計虧損20.49億元，即使期間陸續注資27.6億，對於體質改善及規模提升仍助挹有限，且貨幣型基金占比高達85%，但非貨幣型基金則未有效成長，但其工會現在卻是四家公股投信裡高分貝反對者，引公股金融圈矚目。而據華南金內部統計，華南永昌已有過半63%的員工連署同意其他三家投信工會已同意的安置計畫，工會能否代表大多數員工們的意見，也引人好奇。

據公股陣營內部盤點，投信四合一至少可產生以下綜效，包括：1. 壯大公股投信整體經濟規模，提升市占率，進而吸引優秀人才進駐；2. 在公股投信國家隊的品牌號召力之下，可進行資源整合、成本下降、提升獲利；3. 銷售通路平台擴大、產品線更豐富多元。

公股投信的整併，已進入最後階段，由於近幾年來的投信整併，已有包括玉山金併保德信、台新新光金旗下的台新投信與新光投信整併，富邦併日盛的投信整併，因此並未見有客戶權益受損之事，反而使小投信蒙受更大的競爭壓力，因此公股投信整併勢在必行，而在資訊系統的整合上，據指出，會先等四家公股投信先簽合併約之後，再以半年為期完成系統整合，但倘若華南永昌投信工會姿態仍硬，恐怕四合一變成三合一的可能性將大為升高。