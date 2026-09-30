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鼓勵資產管理發展 14業者獲金管會政策優惠

中央社／ 台北30日電

為鼓勵業者擴大投入國內資產管理業務，金管會訂定「鼓勵投信躍進計畫」及「鼓勵境外基金深耕計畫」，並在今天宣布認可名單，包括元大投信統一投信等5家投信，以及摩根、野村、貝萊德等9家資產管理集團，都可獲得政策優惠，期限為今年10月1日至明年9月30日。

金管會證券期貨局透過新聞稿表示，為提升國內資產管理人才與技術，擴大資產管理規模並朝向國際化發展，已發布「鼓勵投信躍進計畫」，本年度認可元大投信、統一投信、野村投信、聯博投信及第一金投信等5家投信事業。

金管會表示，元大投信可適用基本優惠措施及2項選擇優惠措施；統一投信及野村投信可適用基本優惠措施並適用1項選擇優惠措施；聯博投信及第一金投信可適用基本優惠措施。

金管會說，5家投信事業都適用基本優惠措施，元大投信選擇放寬每次送審投信基金檔數及送審投資海外的投信基金申報生效期間，得由30個營業日縮短為12個營業日；統一投信及野村投信選擇適用送審投資海外的投信基金，申報生效期間得由30個營業日縮短為12個營業日。相關優惠措施有效期間為1年，自民國115年10月1日至116年9月30日止。

此外，為鼓勵境外基金機構增加對台投入，共同參與發展台灣資產管理市場，金管會也發布「鼓勵境外基金深耕計畫」具體措施，境外基金機構符合深耕計畫一定條件者，得適用各項優惠措施。

金管會也公布，認可摩根、野村、貝萊德、富達、東方匯理、瀚亞、品浩太平洋、富蘭克林及GoldmanSachs等9家資產管理集團。

其中摩根、貝萊德、富達及瀚亞共4家資產管理集團都適用2項優惠措施，得於符合境外基金管理辦法範圍內，引進新類型的境外基金或與同類型投信基金投資規範不符的境外基金、放寬總代理人申請代理境外基金每次送件基金檔數上限為3檔、加速境外基金衍生性商品持有限制專案豁免申請案審查期間；或放寬總代理人設置通路服務人員人數規範，得適用低一級距的通路服務人員最低應配置人數。

至於野村、東方匯理、品浩太平洋、富蘭克林及Goldman Sachs計5家資產管理集團均適用1項優惠措施，得於符合境外基金管理辦法範圍內，引進新類型的境外基金或與同類型投信基金投資規範不符的境外基金；或放寬總代理人申請代理境外基金的每次送件基金檔數上限為3檔。

金管會指出，9家資產管理集團分別於台灣募集銷售的境外基金國內投資人投資比率上限均得放寬為70%，且9家集團都申請優惠措施有效期間為1年，自今年10月1日至明年9月30日止。

金管會 元大投信 統一投信

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