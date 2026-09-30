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平均年薪167萬、八成破百萬元 第一銀行將招募320名新血

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
第一銀行10月1日起啟動2026年新進人員甄選，預計招募320人。圖／第一銀行提供
第一銀行10月1日起啟動2026年新進人員甄選，預計招募320人。圖／第一銀行提供

第一銀行10月1日起啟動2026年新進人員甄選，招募一般行員、徵授信經驗行員及專業理財人員等多元職缺，預計錄取320名新血，多項職務起薪逾5萬元。

第一銀行表示，本次招募需求遍及全台，一般行員職缺涵蓋全台23個地區，起薪最高達4.7萬元；徵授信經驗行員、專案理財人員起薪超過5.4萬元。

透過完善的教育訓練及專業養成制度，協助新進人員快速累積金融實務經驗、強化專業職能，每年固定辦理晉升及調薪，打造穩健且具發展性的職涯藍圖。

根據統計，第一銀行員工平均年薪連續5年達19個月以上，2025年非主管職全時員工平均年薪達167萬元，逾八成同仁年薪突破百萬元。

這次甄選報名期間自10月1日上午10時起至10月20日下午5時止，預計於11月上旬辦理筆試。相關報考資格、甄選方式及招募簡章，可至台灣金融研訓院網站查詢。

第一銀行 職缺

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