平均年薪167萬、八成破百萬元 第一銀行將招募320名新血

知情人士透露，華南金控旗下的華南永昌投信工會拒簽其他三家工會都已同意的員工安置方案，尤其是退職金的計算高出其他投信工會的共識太多，因此為了避免公股投信最小的一家妨礙四合一的進度，財政部為首的公股陣營已有腹案，若華南永昌投信工會仍不願接受其他三家都已同意的版本，四合一會縮減為三合一，但未來華南永昌投信也得付出相應的代價，包括其他公股銀行不會再為華南永昌投信發行的基金進行IPO，華南金也不會為華南永昌投信增資。

2026-09-30 16:39