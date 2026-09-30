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8成員工年薪破百萬！一銀今年再招320人 起薪逾5萬元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據一銀統計，一銀內部員工平均年薪已連續五年達19個月以上，2025年非主管職全時員工平均年薪167萬元，逾8成員工年薪破百萬。圖／第一銀行提供
據一銀統計，一銀內部員工平均年薪已連續五年達19個月以上，2025年非主管職全時員工平均年薪167萬元，逾8成員工年薪破百萬。圖／第一銀行提供

公股行庫搶人大戰再起，第一銀行再端高薪攬才。據一銀統計，一銀內部員工平均年薪已連續五年達19個月以上，2025年非主管職全時員工平均年薪167萬元，逾8成員工年薪破百萬；一銀10月再啟動徵才，預計招募320人。

第一銀行表示，本次招募涵蓋一般行員、徵授信經驗行員及專案理財人員等多元職缺，需求遍及全台。其中一般行員職缺橫跨23個地區，起薪最高4.7萬元。

具金融實務經驗者，薪資條件更高。徵授信經驗行員及專案理財人員起薪均超過5.4萬元，成為此次徵才中待遇較高的職缺。

在金融業搶才升溫下，薪酬已成為公股銀行攬才與留才的重要籌碼。一銀員工平均年薪連續五年站穩19個月以上，2025年非主管職全時員工平均年薪達167萬元，逾8成員工年薪突破百萬元。

除了起薪，一銀也透過固定晉升與調薪機制強化留才。銀行每年辦理晉升及調薪，並建置涵蓋專業職能、管理職能、海外人才、永續金融及數位金融等培訓體系，協助新進人員累積金融實務經驗。

面對AI浪潮，一銀近年也加速推動AI賦能與人才轉型，導入M365 Copilot、Power BI及AI辦公應用等數位工具，希望提升工作效率及數位競爭力。

福利方面，一銀提供旅遊補助、健身房、社團及文康活動，也推動人工好孕假、生育補助、育兒支持及彈性工時等措施，從薪資、職涯到家庭照顧多管齊下留才。

第一銀行此次甄選自10月1日上午10時起開放報名，至10月20日下午5時截止，預計11月上旬舉行筆試。相關報考資格、甄選方式及招募簡章，可到金融研訓院網站查詢。

一銀 年薪 第一銀行

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