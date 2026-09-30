兆豐銀行統籌主辦皇昌營造87.81億元聯貸案 超額認購1.34倍

響應國家能源轉型與重大公共建設，兆豐銀行統籌主辦皇昌營造股份有限公司新台幣87.81億元聯合授信案，資金將用於支應其承攬台電「協和電廠更新改建計畫－防波堤暨圍堤造地及LNG卸收碼頭海事工程」所需相關保證及工程周轉金。本案由兆豐銀行擔任統籌主辦及管理銀行，並獲7家金融機構踴躍支持，超額認購1.34倍，顯示銀行團對皇昌營造的工程實績、履約能力及營運前景深具信心。

台灣近年積極推動「增氣減煤」能源政策，政府為兼顧供電穩定、減少空氣污染並落實淨零轉型目標，規劃於基隆協和電廠旁設置第四天然氣接收站，並配合協和電廠更新改建，拆除既有燃油機組，轉型為燃氣複循環機組，以提升北部地區供電韌性與低碳能源供應。本次皇昌營造承攬之海事工程，涵蓋防波堤、圍堤造地及LNG卸收碼頭等關鍵設施建置，不僅是第四天然氣接收站的重要工程項目，更是國家能源基礎建設的重要里程碑。

皇昌營造為國內知名綜合營造商，曾參與第三天然氣接收站新建工程及觀塘接收站外推方案工程等重大海事建設，累積豐富大型工程施工經驗與專業技術實力。皇昌營造長年投入各類重大公共工程建設，包含水利建設、橋梁、捷運、社會住宅等大型工程，施工品質及專業能力深受業界肯定，近年受惠於公共建設需求持續成長，截至目前在建工程合約總額已逾1,600億元，預計未來數年將陸續進入施工高峰及營收認列階段，展現強勁且穩定的營運成長動能。

除專注工程品質與施工技術外，皇昌營造近年亦積極推動ESG永續發展，完成溫室氣體盤查及第三方查證，並持續落實節能減碳、職業安全與永續治理等措施，本次聯貸案亦導入永續連結機制，將企業節水、節電等環境績效與授信條件連結，引導企業持續提升永續治理成效，創造金融與產業共同落實淨零轉型之正向循環。

兆豐銀行長期深耕聯貸市場，積極支持國家重大公共建設及綠色轉型發展，自2020 年以來已四度榮獲亞太區貸款市場公會（APLMA）評選為「台灣年度最佳聯貸銀行」，深受國內外機構及企業的高度信賴，未來兆豐將持續發揮金融專業，攜手優質企業，共同支持台灣穩定供電、減碳轉型及經濟永續成長，為國家發展注入長遠動能。