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合庫銀行開辦TISA服務 投資門檻最低僅需1,000元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

合庫銀行為響應主管機關推動「臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）」制度，協助國人建立長期投資與退休準備觀念，自30日起正式開辦TISA帳戶臨櫃服務，提供客戶便利、穩健的長期投資管道，鼓勵民眾透過紀律投資，及早累積退休資產，為未來生活打造穩固財務基礎。

合庫銀行表示，隨著國內人口高齡化趨勢加速，退休財務規劃已成為社會關注的重要議題。TISA制度以建立退休第三支柱為核心目標，透過長期投資機制培養民眾自主理財能力，引導資金投入優質基金商品，逐步累積退休準備金。此外TISA基金具有「專家嚴選」、「免申購手續費」、「低經理費」及「低投資門檻」等特色，投資門檻最低僅需新臺幣1,000元，即可參與長期投資計畫，降低民眾投資負擔，提升理財參與度。

為鼓勵客戶及早規劃退休財務，合庫銀行特別推出TISA專屬優惠方案，即日起至2027年12月31日止，凡透過合庫銀行開立TISA帳戶並投資TISA基金之客戶，均可享有免收信託管理費優惠，以實際行動支持民眾建立長期投資習慣，落實資產累積目標。

合庫銀行指出，長期定期定額投資向來是穩健累積資產的重要方式，能透過時間累積投資成果，此次開辦TISA帳戶服務，除響應政府推動普惠金融及退休準備政策外，亦提供民眾完善的投資諮詢及信託專業服務，協助客戶依不同人生階段及財務需求，建立適合自身的長期理財規劃，實現財務自主目標。

合庫銀行表示，未來將持續配合政府推動信託業務與退休準備制度發展，秉持「信託守護人生」的服務理念，持續精進信託及財富管理服務，提供更完善、多元且貼近客戶需求的金融解決方案，協助民眾因應高齡化社會帶來的財務挑戰，攜手打造安心、永續的退休生活。

TISA 合庫 門檻

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