殖利率攀高債市承壓 投等債逆勢吸金72億美元

在經濟數據強勁、油價反彈及地緣政治風險升溫等多重因素影響下，市場對通膨再度升溫的擔憂升高，美債殖利率進一步攀升，全球債市普遍承壓。

根據美銀引述EPFR統計，截至9月23日當周，全球債券基金資金流向呈現分化，其中投資等級債券基金單周淨流入71.5億美元，為各類債券資產之冠，顯示在利率波動加劇的環境下，兼具收益與品質優勢資產仍受到資金青睞。

安聯投信表示，近期美國公布的9月PMI初值大幅優於市場預期，加上伊朗總統對外釋出強硬訊號，引發市場對中東局勢升溫及能源供應風險的擔憂，帶動國際油價止跌反彈。經濟數據與油價同步走強，使市場重新評估通膨與利率路徑，美國10年期公債殖利率攀升至5.1%以上，創近二十年高點，進一步對全球債市造成壓力。

安聯投信表示，美國9月服務業採購經理人指數（PMI）由8月的56.5升至58.7，創近五年新高；製造業PMI亦升至56.7，創逾四年高點。數據反映企業活動持續擴張、內需動能維持韌性，也使市場擔憂通膨壓力可能較預期更具黏著性。

另一方面，中東情勢再度成為市場焦點。隨著伊朗與美國關係出現新的不確定因素，市場重新納入地緣政治風險溢價，帶動原油價格反彈。油價回升不僅推升通膨預期，也削弱市場對聯準會提早轉向寬鬆政策的期待。

在此背景下，美國10年期公債殖利率單周上升9個基準點至5.11%，再創2007年以來新高。殖利率快速走升壓抑債券價格表現，投資等級公司債、美國公債以及新興市場債券同步承受修正壓力。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，美國非投資等級債券近期表現同樣受壓，主因來自油價走升帶動通膨預期增溫，以及公債殖利率上揚造成整體風險資產評價調整。不過，隨著聯準會進一步升息對信用利差影響相對有限，顯示市場對企業基本面信心仍具支撐。

許家豪指出，目前美國經濟維持穩健成長，就業市場仍相對強勁，企業獲利與財務體質大致健康，違約率仍維持歷史相對低檔水準，使高收益債信用基本面尚未出現明顯惡化跡象。相較於利率風險，信用風險仍相對可控。