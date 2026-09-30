兆豐銀行再發15億元綠色債券 永續債券累計發行95億元

為支持能源轉型，達成2050淨零排放目標，兆豐銀行持續挹注綠色轉型資金，於30日再度發行新台幣15億元綠色債券，年期為3年期，票面利率為2.08%，累計永續發展債券發行共7檔，總發行金額為新台幣95億元。

兆豐銀行自2020年發行第一檔綠色金融債券後，陸續發行2檔可持續發展債券、1檔社會責任債券及2檔綠色債券。本次再度發行1檔綠色債券，所募資金將全數用於協助廠商投入風力發電等再生能源轉型，以增進能源多元化及改善環境品質，響應政府綠能及減碳政策，促進永續能源發展。

兆豐銀行長期致力追求永續成長，除持續發行永續發展債券引導資金投入綠色產業外，亦積極統籌主辦離岸風電等ESG聯貸案件，持續深化綠色金融影響力。展望未來，兆豐銀行持續以成為「亞太金融業永續典範」為願景，以「發揮正向影響、引領永續發展」為使命，透過核心金融業務協助企業推動低碳轉型，促進低碳經濟發展，扮演企業永續轉型的策略夥伴。

同時，兆豐銀行也將持續透過專業金融服務與資源整合能力，協助客戶掌握全球綠色經濟發展契機，滿足永續轉型所需資金需求，實現永續轉型資金需求與供給的正向循環，攜手邁向淨零永續未來。