快訊

下午1時0分台灣東部海域規模5.9地震 最大震度2級

亞運拳擊／林郁婷退烏茲別克好手 晉級金牌戰攜手陳念琴拚雙金

江啟臣高鐵通勤遭抹「不住台中」 藍反批綠委「雙標」

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰世華CUBE信用卡「秋日遊」全新快閃權益登場 旅日消費最高10%回饋

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國泰世華銀行延續CUBE信用卡「日本賞」深耕旅日消費場景的經驗，今年秋冬首度推出全新「秋日遊」快閃權益。圖／國泰世華銀提供
國泰世華銀行延續CUBE信用卡「日本賞」深耕旅日消費場景的經驗，今年秋冬首度推出全新「秋日遊」快閃權益。圖／國泰世華銀提供

國泰世華銀行看準國人秋冬赴日旅遊熱潮，延續CUBE信用卡「日本賞」深耕旅日消費場景的經驗，今年秋冬首度推出全新「秋日遊」快閃權益，自2026年10月1日至11月30日，卡友持CUBE信用卡切換至「秋日遊」權益，指定日系消費最高享8%回饋，搭配指定商戶專屬優惠券，最高享10%小樹點(信用卡)回饋；另日本四大機場指定免稅店亦享4%小樹點(信用卡)回饋。

本次更推出「秋日遊任務馬拉松」活動，將刷卡消費及日圓換匯轉化為趣味任務，完成指定任務即有機會抽中Club Med北海道度假村雙人行、日本機票折抵金及新台幣8,888元現金等好禮。國泰優惠App也同步推出「秋日遊點數超值兌」，祭出限時兌點、五星住宿抽獎及哩程/積分轉換加碼等多重好康，串聯卡友從出發前一路到日本的刷卡消費與點數運用。

活動期間，卡友持CUBE信用卡切換至「秋日遊」權益，即享日本實體消費3.5%回饋、日本四大機場指定免稅店最高4%回饋；UNIQLO實體門市、三麗鷗、寶可夢中心等人氣名店，以及Tabelog等指定餐廳預約平台最高5%回饋；搭配領券優惠，Apple錢包指定交通卡（Suica、PASMO、ICOCA）最高享5%回饋；愛電王、台場DiverCity Tokyo Plaza等日本精選購物通路消費滿額最高享10.2%回饋，涵蓋交通、餐飲及購物等旅日常見消費場景。

活動期間符合財富管理貴賓身分，另享「秋日遊專屬任務」加碼活動，只要持CUBE信用卡於日本實體通路消費及Apple錢包指定交通卡綁卡儲值，累積消費滿新台幣5萬元，可再獲1000點小樹點(信用卡)，相當於加碼2%回饋。

活動期間於Klook購買指定日本旅遊商品享5%回饋；透過Hotels.com及Expedia專屬網頁預訂住宿，領取優惠券最高享10%回饋；至國泰航空、台灣虎航、東南旅遊、Agoda、KKday、易遊網、Club Med等指定平台購買日本機票、訂房或行程票券享3.5%小樹點(信用卡)回饋。

國泰世華也精選國內日系餐飲、指定百貨及服飾刷卡回饋。活動期間持CUBE信用卡切換至「秋日遊」權益，於橘色涮涮屋、初魚、雞湯桑、爭鮮壽司、錢都日式涮涮鍋、客美多、すき家 SUKIYA、摩斯漢堡、台灣壽司郎等日系餐飲品牌消費，最高享8%小樹點(信用卡)回饋，出示CUBE信用卡或搭配國泰優惠App指定優惠券，另享至專屬用餐禮遇。

喜愛日系購物的卡友，至台灣DON DON DONKI唐吉訶德、遠東SOGO(含Garden City)、明曜百貨、UNIQLO直營門市/網路商店及GU網路門市等指定通路消費，最高享5%回饋。

「秋日遊」首次推出「秋日遊任務馬拉松」活動，卡友只要在活動期間完成指定任務即可獲得抽獎機會。「購物馬拉松－1K起跑＋42K完賽」活動中，卡友於秋日遊指定通路消費並切換一次「秋日遊」權益，每消費滿新台幣1000元，即可獲得一次日本機票折抵金(價值新台幣15000元)抽獎機會，最高42次；累積消費達新台幣42000元，再加碼抽Club Med北海道度假村雙人行(價值新台幣88000元)。

快閃 信用卡 國泰世華

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

五福旅遊搶高雄旅展！日本第2人折5千、長程線最高折2萬

豐原太平洋百貨周年慶開跑 100張佰元抵用券迅速領完

雄獅攜長榮機票買一送一！曼谷、沖繩等5航點 東京首爾5,888元

「健康幣」10/1上路 凱基人壽推「愛有溢靠」最高享11%續年度保費折減

相關新聞

金價止跌卻難漲！暫守4,100美元 Fed 升息預期壓盤

國際金價自七周低點反彈後再度遇到壓力，30日仍在每英兩4,200美元下方震盪，盤中最高4,187.41美元、最低4,167.47美元。前一交易日金價一度反彈，但從近五日走勢來看，仍由4,300美元上方一路滑落，短線弱勢格局尚未明顯扭轉。

AI熱潮掀跨市場投資風潮 凱基證券攜手將來銀行 助攻台美股投資

近期全球AI與半導體類股漲勢強勁，吸引投資人積極布局台股與海外市場，卻也讓不少人陷入「想參與、又擔心追高」的兩難。看準投資人對跨市場的布局需求升溫，凱基證券攜手將來銀行（NEXT BANK）推出跨機構資料共享服務，協助投資人更便利地完成台股、美股開戶與資金串接，並提供數位工具與市場研究，讓投資布局更加輕鬆便利。

央行放寬市場管制 9月量能卻縮了！一隱憂不利房市

中信房屋統計內部成交件數，9月全國交易量相較於上月減少4.3%，較去年同期增加約10.1%。

央行鬆綁房市吃補丸 房仲：9月交易量年增一成

央行9月17日理監事會鬆綁第二屋到七成，住商機構統計旗下加盟店9月成交件數指出，9月和今年8月相比，交易雖略減2%，不過較去年同期增加10%。

股市助攻 壽險8月獲利衝高

壽險業8月大回血。金管會昨（29）日公布，8月壽險業稅前盈餘617億元，累計前八月3,394億元，雙雙改寫史上同期新高；加計產險後，產壽險前八月合計已賺3,807億元，若第4季市況持穩，全年有機會戰5,000億元大關、再締新猷。

匯率攤銷新制上路 避險成本今年估減半

壽險抗匯損水庫再創高，避險成本一路探低。金管會昨（29）日公布8月底外價金加計特別盈餘公積達1兆1,015億元、續寫史上新高；隨匯率攤銷新制上路，全年避險工具成本估降至1,200億至1,500億低點，較去年2,900億元幾乎減半。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。