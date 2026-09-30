國泰世華CUBE信用卡「秋日遊」全新快閃權益登場 旅日消費最高10%回饋

國泰世華銀行看準國人秋冬赴日旅遊熱潮，延續CUBE信用卡「日本賞」深耕旅日消費場景的經驗，今年秋冬首度推出全新「秋日遊」快閃權益，自2026年10月1日至11月30日，卡友持CUBE信用卡切換至「秋日遊」權益，指定日系消費最高享8%回饋，搭配指定商戶專屬優惠券，最高享10%小樹點(信用卡)回饋；另日本四大機場指定免稅店亦享4%小樹點(信用卡)回饋。

本次更推出「秋日遊任務馬拉松」活動，將刷卡消費及日圓換匯轉化為趣味任務，完成指定任務即有機會抽中Club Med北海道度假村雙人行、日本機票折抵金及新台幣8,888元現金等好禮。國泰優惠App也同步推出「秋日遊點數超值兌」，祭出限時兌點、五星住宿抽獎及哩程/積分轉換加碼等多重好康，串聯卡友從出發前一路到日本的刷卡消費與點數運用。

活動期間，卡友持CUBE信用卡切換至「秋日遊」權益，即享日本實體消費3.5%回饋、日本四大機場指定免稅店最高4%回饋；UNIQLO實體門市、三麗鷗、寶可夢中心等人氣名店，以及Tabelog等指定餐廳預約平台最高5%回饋；搭配領券優惠，Apple錢包指定交通卡（Suica、PASMO、ICOCA）最高享5%回饋；愛電王、台場DiverCity Tokyo Plaza等日本精選購物通路消費滿額最高享10.2%回饋，涵蓋交通、餐飲及購物等旅日常見消費場景。

活動期間符合財富管理貴賓身分，另享「秋日遊專屬任務」加碼活動，只要持CUBE信用卡於日本實體通路消費及Apple錢包指定交通卡綁卡儲值，累積消費滿新台幣5萬元，可再獲1000點小樹點(信用卡)，相當於加碼2%回饋。

活動期間於Klook購買指定日本旅遊商品享5%回饋；透過Hotels.com及Expedia專屬網頁預訂住宿，領取優惠券最高享10%回饋；至國泰航空、台灣虎航、東南旅遊、Agoda、KKday、易遊網、Club Med等指定平台購買日本機票、訂房或行程票券享3.5%小樹點(信用卡)回饋。

國泰世華也精選國內日系餐飲、指定百貨及服飾刷卡回饋。活動期間持CUBE信用卡切換至「秋日遊」權益，於橘色涮涮屋、初魚、雞湯桑、爭鮮壽司、錢都日式涮涮鍋、客美多、すき家 SUKIYA、摩斯漢堡、台灣壽司郎等日系餐飲品牌消費，最高享8%小樹點(信用卡)回饋，出示CUBE信用卡或搭配國泰優惠App指定優惠券，另享至專屬用餐禮遇。

喜愛日系購物的卡友，至台灣DON DON DONKI唐吉訶德、遠東SOGO(含Garden City)、明曜百貨、UNIQLO直營門市/網路商店及GU網路門市等指定通路消費，最高享5%回饋。

「秋日遊」首次推出「秋日遊任務馬拉松」活動，卡友只要在活動期間完成指定任務即可獲得抽獎機會。「購物馬拉松－1K起跑＋42K完賽」活動中，卡友於秋日遊指定通路消費並切換一次「秋日遊」權益，每消費滿新台幣1000元，即可獲得一次日本機票折抵金(價值新台幣15000元)抽獎機會，最高42次；累積消費達新台幣42000元，再加碼抽Club Med北海道度假村雙人行(價值新台幣88000元)。