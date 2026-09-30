金價止跌卻難漲！暫守4,100美元 Fed 升息預期壓盤

國際金價自七周低點反彈後再度遇到壓力，30日仍在每英兩4,200美元下方震盪，盤中最高4,187.41美元、最低4,167.47美元。前一交易日金價一度反彈，但從近五日走勢來看，仍由4,300美元上方一路滑落，短線弱勢格局尚未明顯扭轉。

黃金本周一度重挫近4%，創6月10日以來最大單日跌幅，並觸及8月5日以來逾七周低點，主要受到美元走強、美債殖利率攀升，以及油價上漲推升通膨疑慮等因素夾擊。儘管跌深後出現承接買盤，但市場對聯準會（Fed）進一步升息的預期仍高，使反彈空間受到壓抑。

根據CME FedWatch工具，目前市場預期Fed 10月再升息機率約68%，12月升息機率更達95%。市場接下來將聚焦PCE通膨及非農就業數據，若數據再度顯示通膨黏著或就業市場強韌，可能進一步支撐美元與美債殖利率，對不孳息黃金形成壓力。

法盛則認為，油價、通膨及高利率仍可能讓金價在2026年底前承壓，預估年底可能落在4,100美元附近。不過，黃金ETF持倉在價格下跌期間仍持續增加，加上央行購金、去美元化等結構性需求，仍替中長線金價提供支撐。

短線來看，4,100美元仍是重要下檔防線，向上則先看4,200美元能否重新站穩。若無法收復4,200美元，金價恐持續低檔震盪；反之，若通膨數據降溫、Fed升息預期回落，才有機會替黃金反彈打開更大空間。