LINE Bank 台幣專案定存優惠2.3%延長至10月底 上限增至20筆

為回應客戶熱烈迴響，LINE Bank推出的「新資金限定台幣專案定存」及「不限新、舊資金之台幣專案定存」，專案期間延長至10月30日，讓客戶有更充裕的時間把握高利率存款機會。活動期間符合資格之新資金台幣存款，最高可享13個月期年利率2.3%的優惠利率；不限新資金之台幣存款，最高享13個月期年利率2.2%優惠利率。

兩種台幣專案定存方案，今年8月底都調高每位客戶存款上限至20筆（原10筆），最高存款金額提高到6,000萬元，滿足更大規模的資金布局需求。無論是新資金限定專案或不限新資金的台幣專案定存，客戶可依照資金需求，自由任選每月領息或到期領息。

除專案定存之外，對於短期需要資金運用、尚在等待進場時機的投資人來說，活存利率高達1.5%的「口袋帳戶」是資金停泊首選；無須綁約也無須解任務即可輕鬆享有，每位客戶最高可存3,000萬元。