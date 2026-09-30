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AI熱潮掀跨市場投資風潮 凱基證券攜手將來銀行助攻台美股投資

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券攜手將來銀行推出跨機構資料共享服務，將來銀行用戶透過指定通路新開立凱基證券帳戶並完成指定電子交易，符合活動資格即可獲500元全聯電子禮卡。凱基證券／提供
凱基證券攜手將來銀行推出跨機構資料共享服務，將來銀行用戶透過指定通路新開立凱基證券帳戶並完成指定電子交易，符合活動資格即可獲500元全聯電子禮卡。凱基證券／提供

全球AI與半導體類股漲勢強勁，吸引投資人積極布局台股與海外市場，卻也讓不少人陷入「想參與、又擔心追高」的兩難。看準投資人對跨市場的布局需求升溫，凱基證券攜手將來銀行（NEXT BANK）推出跨機構資料共享服務，協助投資人更便利地完成台股、美股開戶與資金串接，並提供數位工具與市場研究，讓投資布局更加輕鬆便利。

凱基證券表示，將來銀行客戶經本人同意共享資料且完成申請後，即可輕鬆開立凱基證券帳戶，同步取得台股及海外股票交易服務，並可直接以既有將來銀行帳戶作為證券交割分戶帳「e財庫」之出入金帳戶，減少重複填寫資料、上傳證件及另行申辦銀行帳戶等流程。

此外，金融生態圈的價值不只是增加一個開戶入口，而是透過跨機構合作，減少客戶在銀行、證券之間重複認證與資金移轉的斷點。對習慣數位金融服務的投資人而言，從原本熟悉的銀行場景延伸至證券投資，有助降低跨出第一步的操作門檻，也讓台股與海外投資更容易納入日常財務管理。

凱基證券同時獨家合作華爾街權威Fundstrat，透過「隨身e策略」APP提供全球市場觀點與研究資訊，協助投資人掌握市場脈動，並建立投資紀律。凱基證券建議，面對高波動市場，與其猜測單一進場時點，更重要的是建立符合自身風險承受度的投資方式，透過分批投入、分散配置與持續關注市場資訊，以降低情緒對投資決策的影響。

凱基證券指出，生態圈合作的目的，是從「更容易開始」延伸至「更有方法持續」，除了簡化開戶與資金往來流程，也希望透過數位工具、研究資訊及交易服務，陪伴投資人逐步建立適合自己的全球投資策略，縮短投資人從「想開始」到「真正開始投資」之間的距離。

凱基 美股 將來銀行

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