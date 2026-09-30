AI熱潮掀跨市場投資風潮 凱基證券攜手將來銀行助攻台美股投資

全球AI與半導體類股漲勢強勁，吸引投資人積極布局台股與海外市場，卻也讓不少人陷入「想參與、又擔心追高」的兩難。看準投資人對跨市場的布局需求升溫，凱基證券攜手將來銀行（NEXT BANK）推出跨機構資料共享服務，協助投資人更便利地完成台股、美股開戶與資金串接，並提供數位工具與市場研究，讓投資布局更加輕鬆便利。

凱基證券表示，將來銀行客戶經本人同意共享資料且完成申請後，即可輕鬆開立凱基證券帳戶，同步取得台股及海外股票交易服務，並可直接以既有將來銀行帳戶作為證券交割分戶帳「e財庫」之出入金帳戶，減少重複填寫資料、上傳證件及另行申辦銀行帳戶等流程。

此外，金融生態圈的價值不只是增加一個開戶入口，而是透過跨機構合作，減少客戶在銀行、證券之間重複認證與資金移轉的斷點。對習慣數位金融服務的投資人而言，從原本熟悉的銀行場景延伸至證券投資，有助降低跨出第一步的操作門檻，也讓台股與海外投資更容易納入日常財務管理。

凱基證券同時獨家合作華爾街權威Fundstrat，透過「隨身e策略」APP提供全球市場觀點與研究資訊，協助投資人掌握市場脈動，並建立投資紀律。凱基證券建議，面對高波動市場，與其猜測單一進場時點，更重要的是建立符合自身風險承受度的投資方式，透過分批投入、分散配置與持續關注市場資訊，以降低情緒對投資決策的影響。

凱基證券指出，生態圈合作的目的，是從「更容易開始」延伸至「更有方法持續」，除了簡化開戶與資金往來流程，也希望透過數位工具、研究資訊及交易服務，陪伴投資人逐步建立適合自己的全球投資策略，縮短投資人從「想開始」到「真正開始投資」之間的距離。