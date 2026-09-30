富蘭克林2026年第4季投資策略：基本面護航 多元布局迎旺季

第3季以來全球股市震盪走堅，但走勢較上半年波動，主要受到面臨美伊戰爭拖延推升油價及通膨擔憂再起，許多央行的貨幣政策趨於緊縮，6月以來包括歐元區、日本及聯準會相繼升息，並暗示未來仍有升息空間，已開發國家長天期公債殖利率順勢升至數年高檔，壓抑股債市表現，所幸多款AI新模型性能突出、AI資本支出強勁帶動相關企業獲利展望，引領科技股表現強勢。

累計第3季以來全球股市上漲3.29%、新興股市上漲1.97%，其中，那斯達克指數上漲4.07%、台股上漲4.59%，再創歷史新高，惟去槓桿壓抑費城半導體指數及南韓股市跌逾一成；美國十年期公債殖利率一度突破5%，本季來累計上揚近50基點至4.96%，美元指數貶值0.58%，主要債市以新興當地債(換成美元)上漲2.16%、表現最佳，美國投資級債及新興市場美元主權債跌逾1.6%，金價上漲7.53%。

富蘭克林證券投顧表示，迎接第4季傳統旺季，盤面將聚焦AI發展、通膨、利率、美國期中選舉與地緣政治局勢，看好景氣及企業獲利增長趨勢將引領股市多頭續航，但聯準會等主要央行年底前仍有溫和升息空間，偏高利率環境下須重視股市基本面與評價面的平衡，缺乏企業獲利或估值過高的股票漲勢難以維繫；債券投資回歸收益、資本利得空間有限，可側重中短天期債券或信用債市，或以平衡型基金做為收益投資的新選擇。另一方面，歷史經驗顯示，期中選舉前美股因不確定性升高而波動，但選後行情可期，不論選舉結果是出現分裂國會或是完全執政的情境，對美股的影響有限，期中選舉後12個月美國股市表現可期。

富蘭克林證券投顧建議，著眼全球景氣和企業獲利展望正向，看好今年第4季至明年初的股市多頭行情，投資人可偏多操作，若股市短線因為非經濟因素出現修正，應視為擇優布局的機會。核心部位首選「美國、全球或新興市場平衡型基金」，透過股債混搭控管波動風險，追求資本利得、債息收益與匯兌收益機會，股票建議以AI科技為主旋律，涵蓋美國及亞洲AI生態系，積極者可搭配生技產業、亞洲股票及美國股票型基金，並納入一成左右的黃金及貴金屬產業，債券投資以收益為主軸，看好美國非投資等級債與新興市場當地債，並可留意日圓等非美貨幣的升值題材。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，不同於過去20年市場習慣仰賴央行釋出的政策路徑訊號，新任聯準會主席華許更加重視數據傳遞的趨勢，並降低前瞻指引的重要性，此一轉變可能放大風險資產的敏感度，也凸顯跨資產類別、產業與個別證券分散布局的重要性。透過靈活且動態的投資策略，得以在廣泛的機會中尋求收益及長期資本增值潛力。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾指出，新興市場在多個領域取得領先，除東北亞在半導體科技產業的領先優勢之外，中國大陸與印度企業持續進行新藥開發，大陸電池、能源與製造技術快速進步，巴西、智利與南非則長期在鐵礦砂、銅、黃金等天然資源領域占有重要地位。預期隨著越來越多投資人了解新興市場產業結構與競爭力的變化，將吸引更多資金回流新興市場。

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金經理人德瑞克‧坦納認為，全球整體景氣與獲利基本面仍維持正向，看好風險性資產穩中走升趨勢不變，股市漲勢將持續向外擴散。本基金目前有超過六成布局在美國以外，股票部位以歐美優質龍頭股為主，債券則側重全球政府債，約有兩成新興債部位，廣泛掌握非美貨幣升值機會，在產業配置也相對分散與聚焦多元機會，前三大產業為科技、醫療及工業。

自2026年11月12日起，富蘭克林坦伯頓全球平衡基金季配息股份類別的配息頻率由季配息變更為月配息，期能滿足投資人對收益的需求。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森•柯堤斯認為，本輪AI浪潮的發展非常迅速，相較於歷史上的重要創新技術，例如1995年網路、2007年iPhone問世帶動的行動裝置普及、以及2010年雲端運算，因為AI的使用成本大幅下降、使用量大幅增加，AI營收增速是先前任何一波創新技術浪潮的三倍，預期AI發展將持續帶來投資機會，從基礎建設擴散至AI平台、以及應用端；此外，對於那些掌控龐大且不斷成長的資料集，並願意針對代理式系統重建工作流程的早期AI採用者而言，未來的生產力將大幅提升，尤其是在醫療、金融服務、客戶服務、行銷、科技領域。

富蘭克林黃金及貴金屬基金經理人史蒂芬‧蘭德指出，利率維持高檔環境不利黃金資產表現，但並未改變黃金中長期的利多，看好在央行買盤有望延續、多元化投資需求、主權國家債務疑慮、長期採礦成本上揚等因素支持下，預期金價下檔有撐，宏觀環境仍有利於黃金。在未來金價看升的環境下，金礦業的企業獲利與自由現金流量將持續提升，將進一步帶動金礦股股價表現。著眼黃金與傳統股債資產相關性低的特性，納入投資組合有助分散風險並提高投資報酬機會

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博指出，相較於已開發國家長天期公債面臨財政紀律及供需結構變化等挑戰，許多新興國家實施審慎的貨幣與財政政策，通膨控制得宜，因此擁有較高的實質政策利率，伴隨新興國家基本面改善，新興當地債已逐步發展為更具結構性韌性的資產類別。