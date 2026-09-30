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國泰台灣高股息基金經理人 分享選股三大關鍵：策略、標的及執行

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

隨著第3季結束，市場焦點也從指數表現，轉向企業能否以訂單及財報支撐先前漲勢。對此，基金規模逾新台幣550億元的國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，上市櫃公司10月將陸續公布財報，預期在NVIDIA新平台備貨與ASIC供應鏈訂單拉貨下，AI供應鏈強弱分野將更明顯，選股能力會比大盤走勢更重要。

梁恩溢表示，基金選股重點在三大關鍵，包括策略、標的及執行。策略上，尋找具競爭力、獲利能力及股利發放紀錄的企業；標的上，掌握AI需求從晶片延伸至伺服器與關鍵零組件的機會；執行上，持續檢視訂單、財報與股價評價，依基本面變化調整配置。尤其台股位處高檔，第3季財報能否印證市場期待，將是接下來調整持股的重要依據。

從產業配置來看，截至8月底，國泰台灣高股息基金半導體比重為35.54%、電子零組件28.88%、電腦及週邊設備10.03%，另外還包括通信網路、其他電子業、光電及電子通路及金融保險業、塑膠工業等。

經理人梁恩溢指出，在總經環境動盪與AI基本面成長強勁下，恪守價值與動能配置的投資哲學，除了布局既有AI供應鏈的贏家之外，更在投資組合中布局金融資優生與傳產現金流充沛的企業。

對希望以定期定額方式參與台股的投資人，國泰台灣高股息基金除新台幣不配息、新台幣配息之外，亦提供TISA不配息級別，最低每月新台幣1,000元即可申購，並提供較低經理費及定期定額免申購手續費的優惠，適合納入中長期投資規劃。隨TISA第二階段稅負優惠再受關注，遞延課稅、納入扣除額等方向已在研議階段，最快年底揭曉稅負優惠，也掀起市場討論話題。

展望後市，梁恩溢認為，總經風險仍在，包含油價、升息、地緣政治等議題，將持續讓盤勢震盪，但是台灣企業在AI供應鏈獨特的產業地位，配合新產品、新平台上市，將支撐台股在動盪盤勢中盤堅走高。國泰台灣高股息基金將透過主動選股，追蹤產業需求與企業基本面的變化，適時調整持股與產業配置。

國泰 高股息 經理人

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