群益證攜手全友電腦推動金融防詐 從職場扎根金融識能

假投資詐騙每天就騙走高達3,600多萬元！根據警政署最新統計，2026年1至8月全台平均每月仍有超過1.2萬件詐騙案件，財損逾52億元；面對不斷翻新的詐騙手法，防詐能力成為職場不可忽視的金融素養。群益金鼎證券（6005）攜手影像掃描與光電廠商全友電腦（2305），共同舉辦企業金融防詐宣導與金融識能講座，聚焦職場與日常生活常見的詐騙情境，透過實務案例拆解與互動分享，協助員工掌握辨識詐騙與查證資訊的方法，提升金融風險判斷能力。

這次活動分享多種民眾日常容易遇到的詐騙情境，包括假投資、網路購物詐騙、釣魚簡訊、假冒客服與金融機構，以及社群冒名等手法，並透過實際案例說明常見話術與辨識重點。

講座也提醒員工，面對高報酬投資邀約、陌生連結或要求提供個資及帳密等情況，應先停、看、查證，不急著點擊或匯款。群益證官網亦設有防制金融詐騙專區，提供常見詐騙案例、防詐提醒及官方查證管道，協助投資人提高警覺、降低受騙風險。

活動現場並以有獎徵答與員工交流實際經驗，講師現場分享透過真實情境與宣導案例，讓員工不只是「聽過防詐」，更能掌握詐騙話術背後常見的心理誘因與警訊，把防詐知識轉化為日常可運用的判斷能力。

群益金鼎證券資深副總裁吳青諺表示，金融機構除了提供投資理財服務，也肩負提升全民金融識能與守護金融安全的責任。透過走進企業推廣防詐，希望讓員工不只具備識詐、防詐能力，也能把正確觀念帶回家庭與親友圈，讓金融教育從個人延伸至家庭，再擴散至社會。群益金鼎證券也期盼透過金融專業與企業合作，持續強化民眾風險辨識與自我保護能力，讓防詐教育真正融入日常生活，這也是金融機構實踐永續金融的重要一環。

對全友電腦而言，員工照顧除了工作環境與福利制度，也包括生活中可能面臨的財務風險。透過金融防詐與識能教育，可進一步強化員工自我保護能力，呼應ESG「S（社會）」對員工福祉與人力資本的重視；同時藉由提升風險辨識及資訊判讀能力，也與「G（公司治理）」所強調的風險管理及誠信文化相互連結。

群益金鼎證券表示，未來將持續走入企業與職場推廣金融防詐與金融教育，讓防詐不只是一場講座，而是每位員工都能帶回日常生活的金融基本功，並透過企業力量進一步延伸至家庭與社會。