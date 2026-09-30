元大人壽推「全台好騙狗狗大賞」防詐活動 提升防詐意識

根據內政部警政署打詐儀表板統計，115年8月因詐騙的民眾財產損失超過新台幣41億元。面對層出不窮的詐騙話術，你是冷靜拆解陷阱的「邏輯大師」，還是容易被好康訊息吸引的「貪吃好奇派」？為響應主管機關防制金融詐騙政策，元大人壽於官方網站推出「全台好騙狗狗大賞」網路防詐活動，邀請民眾透過趣味互動測驗，找出自己的專屬防詐狗狗類型，在輕鬆有趣的過程中認識常見金融詐騙手法，提升識詐與防詐能力。

「全台好騙狗狗大賞」以五大常見防詐題組，模擬民眾日常生活中可能接觸的可疑訊息與詐騙情境。參與者只要依直覺完成作答，即可了解自己最容易落入哪一類詐騙話術，並獲得專屬狗狗類型及實用防詐提醒。

測驗結果包括善於冷靜分析的「邏輯大師邊境牧羊犬」、警覺性十足的「嗆辣防禦吉娃娃」、充滿好奇心的「貪吃好奇小柯基」、容易相信訊息的「盲信呆萌黃金獵犬」等共計10種類型的狗狗，透過可愛又生動的角色設定，讓防詐由嚴肅單向的資訊傳遞，轉化為更貼近日常生活的互動體驗。

活動不只結合防詐教育，更串聯社會公益。即日起至115年11月30日止，民眾每完成一次「全台好騙狗狗大賞」防詐小遊戲，元大人壽即捐出新台幣10元；活動累積參與達3萬次以上，將捐贈新台幣30萬元予財團法人惠光導盲犬教育基金會，以實際行動支持導盲犬培育，協助視障朋友提升行動自主與生活便利。民眾只要動動手指完成測驗，不僅能認識自己的防詐弱點、學會辨識可疑訊息，同時也能為導盲犬公益集氣，讓每一次參與都成為守護自己與關懷社會的力量。

元大人壽表示詐騙手法持續翻新，防詐宣導除了傳遞正確資訊，也需要以更貼近生活、更容易理解及分享的方式，吸引不同年齡層主動參與。未來，將持續推動金融防詐教育與風險識別觀念，並結合數位互動及公益倡議，讓金融防詐知識融入日常生活，持續擴大企業正向影響力。歡迎民眾上網參加「全台好騙狗狗大賞」，看看自己是哪一種防詐狗狗，一起識破詐騙陷阱，也為導盲犬公益累積更多支持。