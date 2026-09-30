「健康幣」10/1上路 凱基人壽推「愛有溢靠」最高享11%續年度保費折減

隨著「預防醫學」日益受到重視，政府推出「健康幣」將於10月1日上路，透過獎勵機制鼓勵民眾接種疫苗、定期篩檢，將健康行為轉化為實質回饋，帶動民眾主動管理健康、累積健康資產，與凱基人壽長期推動健康促進的方向不謀而合。凱基人壽透過「凱基人壽愛有溢靠防癌定期健康保險」(下稱「愛有溢靠」)，將健康行為融入保費折減機制，部分外溢項目與「健康幣」獎勵條件相通，讓保戶完成一份健康行動，除了有機會累積健康幣，符合保單條款約定還可享續年度保險費最高折減11%，「愛健康」也能享好康。

「健康幣」與外溢保單雖屬不同機制，背後卻有相同理念，都是透過實質獎勵，引導民眾將健康意識落實為日常行動。「愛有溢靠」將洗牙、捐血、癌症及肝炎篩檢、疫苗接種、健康檢查等納入外溢機制註1，搭配電子保單及指定金融機構帳戶自動扣款，最高可享11%續年度保費折減。其中癌症及肝炎篩檢、疫苗接種、健康檢查等，也是「健康幣」獎勵的健康行為，符合雙方條件，一份健康行動就有機會同時享有保費折減及健康幣回饋，「愛健康」也能一舉兩得。

除了鼓勵保戶主動管理健康，「愛有溢靠」也提供癌症保障及滿期保險金回饋，從健康促進到風險保障，陪伴保戶為不同人生階段做好準備，首先是把健康當作投資，保戶每年於指定期間內完成保單條款約定之健康行為，即可依符合條件享有相對應的續年度保費折減；搭配電子保單及指定金融機構帳戶自動扣款，最高可享11%續年度保費折減，讓持續累積的健康行動，也能轉化為實質保費回饋。

其次是特定癌症（重度）保障再加碼，保戶若罹患保單條款約定之初次罹患癌症（重度），可獲得初次罹患癌症（重度）保險金；若符合條款約定之特定癌症（重度），另可獲得初次罹患特定癌症（重度）（第二保單年度（含）起適用）保險金，符合相關條件並享有豁免保險費保障，在面臨疾病治療時增添一份經濟支持；其三是滿期再添一份安心，保戶自投保日起至保險年齡達90歲之保單週年日，若未曾罹患癌症且符合保單條款約定，可領取滿期保險金，讓長期健康管理與保障規劃之外，再增添一份安心。

凱基人壽持續將健康促進融入保險保障，鼓勵保戶從日常建立健康習慣，在主動預防的同時及早做好風險準備，讓保障更貼近健康生活。

此外，因應健康幣上線，凱基人壽將於總部大樓等地舉行「愛健康宣導推廣活動」，邀請現場參與活動者完成健康幣的登入任務，可獲贈限量好禮。除此之外，更將同步串連全國132個通訊處業務員，運用社群媒體宣傳健康幣，鼓勵更多人從日常落實健康行動。