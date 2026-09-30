央行放寬市場管制 9月量能卻縮了！一隱憂不利房市

中信房屋統計內部成交件數，9月全國交易量相較於上月減少4.3%，較去年同期增加約10.1%。

進一步觀察六都的成交量數據變化，台北市月增15.2%、年增28.3%；新北市月減3.3%、年增13.6%；桃園市月減8.5%、年減5.6%；台中市月減8.3%、年減6.7%；台南市月增6.5%、年增3%；高雄市月減5.1%、年增10.3 %。

中信房屋總經理張世宗指出，9月房市交易量較8月微幅下滑，推估主要有以下三點原因。首先，9月上旬適逢民俗月，購屋人潮明顯減少；其次，央行第3季理監事會議前夕，部分購屋民眾抱持觀望態度，市場交易動能因此放緩；再者，現階段買方出價相對保守，而屋主則仍希望守住行情，買賣雙方價格認知存在落差，也讓成交需要更多時間磨合。

不過，張世宗表示，若與去年同期相比，今年9月的交易量仍呈現約一成的成長，顯示市場雖處於盤整階段，但自住需求依然存在，房市基本面仍具支撐。

展望第4季，張世宗表示，在「青安3.0」、利率凍漲、第二戶購屋貸款條件鬆綁，以及通膨預期等因素支撐下，第4季房市交易量仍可期待。惟近期台股行情熱絡，市場熱錢湧向股市，對房市形成了一定程度的資金排擠效應。

此外，張世宗指出，隨著房市回歸理性，購屋民眾的決策也變得更加審慎，因此，第4季市場量能能否進一步回溫，除政策與資金環境之外，買賣雙方能否逐步縮小價格差距、建立合理共識，也將是影響成交動能的重要關鍵。