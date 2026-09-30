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央行放鬆房市管制 住商：9月買氣曙光回來了

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

住商機構統計旗下加盟店九月份成交件數後發現，九月比起八月交易略減2.5%，但比去年增加10.2%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，九月份上半月觀望央行理監事會態度，加上下半月中秋連假與工作天數影響，雖然央行鬆綁第七波選擇性信用管制，交易量仍然小縮，但下半月交易明顯上揚，雖然第一線銀行貸款可能還有排撥問題，但整體來說市場經過兩年折騰，也總算初見曙光。

縱觀各縣市交易狀況呈現各自表現，但普遍優於去年，九月北市年增7.4%，新北市年增16.4%，桃園市年減10.1%，台中市年增34.6%，台南市年增12.1%，高雄市年增18.6%，全國年增10.2%。

而與八月相比，北市月減15.5%，新北市月增4.3%，桃園市月減11.6%，台中市月減3.7%，台南市月增21.2%，高雄市月增1.1%，全國月減2.5%。

徐佳馨認為，面對未來市況，因為股市震盪不已，恐怕也讓買氣相對保守，但無論如何，央行理監事會後釋出善意，房市也將穩健打底。

縱觀未來，大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，蛋黃買氣逐漸加溫，顯見買方對市場態度更為明確，不過利率攀高等壓力，對買氣是一大影響。

賴志昶指出，中長線來說，由於大選在即，若無重大衝擊應能讓買氣回穩，而民眾最在意的價格恐怕還是呈現「區間整理、強者恆強」的情況。

央行 住商 買氣

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