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元大金控集團金融創新服務卓越 再獲國家品牌玉山獎16大獎殊榮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控集團榮獲2026年第23屆國家品牌玉山獎16項大獎。元大金控／提供
元大金控集團榮獲2026年第23屆國家品牌玉山獎16項大獎。元大金控／提供

身為台灣金融創新領導品牌，元大金控集團長期深耕台灣並積極拓展海外市場，以成為亞太區最佳金融服務提供者為願景，旗下證券、銀行、人壽、投信、期貨、證金等多元事業體系，提供客戶全方位金融解決方案，驅動品牌價值成長，共囊括第23屆國家品牌玉山獎16項大獎。

元大證券以客戶需求為出發點，連續八年榮獲傑出企業獎，更蟬聯「全國首獎」殊榮，並以靈活持股與裝置綁定服務，榮獲兩項最佳產品獎。元大證券兼顧資產效益與交易安全兩大面向，「靈活持股」整合庫存健檢、條件單與股票借貸於單一入口，將閒置庫存轉化為可運用資產；「裝置綁定」率先導入電信業者門號身分驗證，將登入裝置區分為主機與子機，僅經驗證的主機具備下單權限，強化防詐防線。

秉持「為你多想一點」的品牌理念，元大銀行持續深耕數位金融發展，積極推動友善金融服務，透過數位創新降低金融服務門檻，滿足不同族群的金融需求，憑藉創新服務與卓越品牌表現，這屆摘下最佳人氣品牌及最佳產品獎項，更連續七年獲得表揚，展現元大銀行長期推動數位轉型、產品創新及提升客戶體驗的成果。

面對超高齡社會帶來的家庭結構改變、少子化及退休年齡延後等趨勢，元大人壽深知民眾在規劃自身的退休需求之餘，也面臨下一代資產傳承的考驗，元大人壽金享元元美元利率變動型還本終身保險透過美元資產配置、定期還本與終身保障的設計，協助保戶為人生不同階段建構穩固的財務安全網，因此獲頒最佳產品類獎項，也是第七度獲國家品牌玉山獎的高度肯定。

元大期貨深耕市場逾28年，以台北、香港、新加坡三大據點構築亞洲期貨金三角，持續深化跨境服務與國際布局，透過穩健經營、創新科技與永續發展強化品牌競爭力，再獲傑出企業及最佳產品雙項殊榮，其中，「一站式智慧開戶平台與流程轉型」串聯前、中、後台作業，打造完整自動化開戶流程，提升效率與風控品質，兼顧金融友善。

元大投信長期以投資專業與產品創新作為核心發展策略，打造0050系列產品，包括元大台灣50（0050）、元大台灣50正2（00631L）及元大台灣卓越50連結基金TISA級別等，並持續引領市場創新趨勢，推出元大全球AI新經濟主動式ETF（00990A），積極掌握人工智慧產業長期發展契機，再獲傑出企業、最佳人氣品牌及最佳產品三大獎，展現卓越品牌價值與經營成果。

以客戶需求為核心，元大證金推出業界首創智能借還款服務-iMoney App，同時導入風險管理自動化機制，從客戶端主動引導拉大維持率水位到系統端前中後借貸風控機制，為客戶借貸風險把關，近期創新推出「額度自動調整」功能，讓客戶在借款申請同時進行提高借款額度申請，大幅簡化操作動線及提升使用者體驗，榮獲「最佳產品」及「最佳人氣品牌」，展現數位金融創新成果。

元大 元大金控 玉山

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