央行鬆綁房市吃補丸 房仲：9月交易量年增一成

央行9月17日理監事會鬆綁第二屋到七成，住商機構統計旗下加盟店9月成交件數指出，9月和今年8月相比，交易雖略減2%，不過較去年同期增加10%。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨指出，九月上半月觀望央行理監事會態度，市場買氣平淡，下半月雖鬆綁，但碰到中秋連假影響工作天數，交易量仍然小縮。

她表示，下半月交易已見明顯上揚，雖然第一線銀行貸款可能還有排撥問題，但整體來說房地產市場經過兩年折騰，也總算初見曙光。

縱觀各縣市交易狀況，普遍優於去年，本月北市年增7%，新北年增16%，台中年增34%，台南年增12%，高雄年增18%，不過桃園年減10%，全台年增10.2%。

與上月相比，北市月減15%，新北月增4%，桃園月減11%，台中月減3%，台南月增21%，高雄月增1%，全台月減2.5%。

徐佳馨認為，面對未來市況，因為股市震盪不已，恐怕也讓買氣相對保守，但無論如何，央行理監事會後釋出善意，房市也將穩健打底。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，蛋黃買氣逐漸加溫，顯見買方對市場態度更為明確，不過利率攀高等壓力，對買氣是一大影響，中長線來說，由於大選在即，若無重大衝擊應能讓買氣回穩，而民眾最在意的價格恐怕還是呈現區間整理，強者恆強的情況。