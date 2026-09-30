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股東會英文議案資訊 集保導入 ISO 20022接軌國際標準

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣集中保管結算所9月30日將跨國投票直通作業（Cross-Border Voting Straight-Through Processing, STP）提供予國際投票機構的股東會英文議案資訊，升級為ISO 20022格式接軌國際標準。臺灣集中保管結算所／提供
臺灣集中保管結算所9月30日將跨國投票直通作業（Cross-Border Voting Straight-Through Processing, STP）提供予國際投票機構的股東會英文議案資訊，升級為ISO 20022格式接軌國際標準。臺灣集中保管結算所／提供

為接軌國際金融市場資訊標準，提升台灣股東會議案資訊傳遞效率，臺灣集中保管結算所9月30日起，正式將跨國投票直通作業（Cross-Border Voting Straight-Through Processing, STP）提供予國際投票機構的股東會英文議案資訊，升級為ISO 20022格式，使我國股東會議案資訊更標準化、結構化及自動化，並接軌國際標準。

攜手國際投票機構推動股東會議案資訊標準化集保結算所股務部經理黃德平指出，為回應台灣美國商會「2023台灣白皮書」對股東會議案資訊標準化的建言，集保結算所持續推動股東會資訊數位化，並進一步與國際投票機構共同研議導入ISO 20022。

自2026年7月起，集保結算所陸續與Broadridge、ISS及Proxymity等國際投票機構，就ISO20022股東會議案資訊內容及傳輸方式進行規格討論，並經相關檔案傳輸測試後，自9月30日起正式於跨國投票直通作業提供ISO 20022格式的股東會英文議案資訊。

接軌ISO 20022 打造標準化跨境投票資訊傳遞機制這次英文議案調整以ISO 20022股東會議案通知訊息（Meeting Notification）為基礎，採用符合ISO 20022規範的可擴充標記語言（Extensible Markup Language, XML）檔案格式，並以SFTP網路協定進行訊息傳輸，透過訊息格式及傳輸方式同步標準化，便利國際投票機構進行資訊接收、解析及後續處理。

股東會英文議案訊息是外資行使股東權益的重要基礎資訊，這次進一步以ISO 20022格式提供國際投票機構股東會英文議案，除可強化資訊結構化程度、確保內容格式一致性，有助於增進國際投票機構資訊接收與處理效率，進而提升我國資本市場國際能見度與競爭力。

股東會 英文 集保結算所

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