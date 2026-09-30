銀行間短期資金調度持續活絡，中央銀行昨（29）日公布8月銀行流動準備統計，銀行體系「淨拆出」資金達新台幣4,069億元，歷史新高；另一方面，銀行體系超額準備金降至501億元，較7月減少148億元。央行指出，超額準備下降主要反映銀行資金運用效率提高，並非銀行體系出現資金緊縮。

8月銀行體系呈現「超額準備下降、淨拆出創高、流動準備比率上升」，反映資金由銀行閒置部位轉向同業市場及其他資金運用管道，金融體系流動性仍維持相對充裕水準。

央行統計，8月實際流動準備資產13兆1,465億元，較7月增加3,117億元；全體金融機構流動準備比率23.52%，較上月增加0.33個百分點，仍處於今年以來的正常波動範圍，顯示金融體系整體流動性仍相當充裕。

值得注意的是，8月銀行間「淨拆出」金額攀至4,069億元，創下歷史新高。所謂淨拆出，是金融機構在同業拆款市場借出的資金，高於自身向其他金融機構借入的金額，數字上升代表銀行間短期資金調度及重新配置需求增加，也反映部分金融機構仍有可供調度的資金。

從銀行體系超額準備變化來看，8月呈現下滑。金融市場人士分析，7月現金股利大量發放，銀行預留較多流動性緩衝，超額準備因此維持較高水準；8月股利發放集中度較7月趨緩，銀行對額外流動性緩衝需求下降，因此將部分閒置資金轉作其他運用，超額準備隨之減少。

換言之，8月超額準備由7月649億降至501億元，雖然單月減少148億元，但不能單純解讀為銀行資金轉趨緊俏，若以市場用語來看，8月銀行體系「爛頭寸」減少。

尤其同期間銀行間淨拆出規模反而創新高，加上金融機構流動準備比率維持23%以上，整體金融體系仍具備相當充裕流動性。