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匯率攤銷新制上路 避險成本今年估減半

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

壽險抗匯損水庫再創高，避險成本一路探低。金管會昨（29）日公布8月底外價金加計特別盈餘公積達1兆1,015億元、續寫史上新高；隨匯率攤銷新制上路，全年避險工具成本估降至1,200億至1,500億低點，較去年2,900億元幾乎減半。

8月新台幣兌美元升值1.98%，壽險業反而出現淨匯兌利益43億元，寫逾三年來最高。

數據顯示，若8月完全不避險，壽險業會有984億元匯兌損失，但衍生性避險工具帶來1,304億元利益，扣除95億元避險工具成本及增提182億元外價金後，最終仍出現淨匯兌利益。

關鍵在於今年上路的匯率攤銷新制。未避險部位匯率波動不再一次全數打進損益，使壽險業不必維持過去高檔避險比率，同步降低避險工具成本和比率。

8月底壽險業避險比率降到41.59%，再寫史上新低。市場估計，今年單月避險工具成本大致維持百億元上下，全年約1,200億至1,500億元，僅約去年2,922億元的一半。

避險比率下降，防禦水位持續墊高。8月底外匯價格變動準備金增至7,364億元，加計特別盈餘公積3,651億元，合計1兆1,015億元，續寫新高。

避險 匯損 匯率

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