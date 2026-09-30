企業大投資 國銀鬧錢荒…銀行流動性覆蓋率保衛戰開打

股市吸金效應，加上企業大舉赴美投資，殃及銀行體系「鬧錢荒」。近期國銀積極開打「流動性覆蓋率」（LCR）保衛戰，不僅存、放款利率節節調高，也有銀行傳出月中LCR驚險掉落100%法定標準以下，銀行圈資金荒之嚴峻可見一斑。

這波銀行鬧錢荒，除了與股市吸金有關，另一關鍵原因是，國內產業供應鏈大舉赴美投資，抽走銀行不少資金。一位民營銀行高層指出，民眾「錢」進股市，或企業借錢在國內擴產，錢都會留在國內；若是這些錢到國外投資設廠、購料，錢就真的出去了。

國銀LCR拉警報

一家大行庫高層也說，過去的西進、南向到現在的東進，每次台商大遷移，都會造成資金外移，現在台積電去美國設廠，周邊供應鏈也跟著去，短期內難免會造成資金流出，「這些錢，遠比『四貸同堂』的錢多很多，對堅守LCR戰線的銀行來說，挑戰很大。」

LCR是「國際巴塞爾協定」在金融海嘯後，提出的流動性最低標準，定義是：「優質流動性資產」占「未來30天的資金淨流出量」比率，不得低於100%。優質流動性資產，如現金、央行存單、公債等變現性高的資產。LCR旨在確保銀行在壓力下，仍可提供30天的流動性資金，避免系統性危機。

知情官員說，國內是從2015年起採行LCR，多年來本國銀行的LCR多在130%以上，但今年7月底平均已掉到115%。LCR降低，代表銀行因應短期資金流出的能力趨弱，更加考驗資金調度能力。

近來銀行間盛傳，有家銀行LCR在月中跌破100%，因這項數字需在月底呈報給主管機關，該銀行在緊急調度資金後，月底回升到法定水位。

一位大型銀行高層形容，「現在銀行總經理月底都得跑三點半（調錢），確保LCR達標」，調錢方法包括，拜託存款大戶月底不能「跑」（解約），放款量及撥款時間也要控管好，或情商客戶撥款緩一緩，或找郵局、友行，看有沒有同業轉存款可調度應急。

最近還有一家民營銀行把周轉金放款利率一口氣加了近4碼，據傳是董事長親自下令。「加4碼是非常嚴重的事，銀行最主要獲利是放款，一下提高到那麼高，等於不做放款了。」該銀行高層苦嘆，市場愈來愈亂了。