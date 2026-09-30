新聞透視／國銀放款...挑客戶挑價格

銀行明明還在吸收存款，為何放款利率卻愈墊愈高？銀行圈指出，問題不是市場沒錢，而是資金移動加快、存款難掌握，銀行為守住流動性覆蓋比率（LCR），開始高價搶錢，能穩定留下、撐住LCR的錢，放款也轉向挑客戶、挑價格。

一家大型民營銀行高層指出，今年台股熱絡，加上科技業融資需求強勁，資金在存款、股市及企業融資間快速移動，過去相對穩定的個人活儲、中小企業營運資金，穩定度開始下降。

關鍵就在LCR。依規定，銀行持有的合格高品質流動性資產，至少須足以支應未來30天淨現金流出，法定最低比率為100%，且須按月申報。

銀行高層表示，現在存款進出速度太快，銀行內部幾乎「天天盯LCR」，就怕今天還在帳上的錢，明天突然被轉走。而且，存款穩定度不同，LCR裡的「含金量」也不同。大型企業未全額受存保保障的非營運存款，預估流失率可達40%。

也就是說，銀行吸收1億元這類大企業存款，相當於僅約6,000萬元能較穩定留下，這也意味，要做放款、就得吸收更多存款。

銀行搶錢價格也已反映壓力。台灣菸酒存款標售最高得標利率，5月12個月期1.74%，8月升至1.90%，9月13個月期再拉高至2.06%；土銀1個月期大額定存加掛利率，也從9月10日1.68%升至21日1.91%。銀行圈指出，當穩定資金變少、變貴，銀行放款自然轉趨保守，開始挑客戶，甚至挑撥款日。