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股市助攻 壽險8月獲利衝高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
壽險業8月大回血。 聯合報系資料照
壽險業8月大回血。 聯合報系資料照

壽險業8月大回血。金管會昨（29）日公布，8月壽險業稅前盈餘617億元，累計前八月3,394億元，雙雙改寫史上同期新高；加計產險後，產壽險前八月合計已賺3,807億元，若第4季市況持穩，全年有機會戰5,000億元大關、再締新猷。

壽險業7月小虧2億元，8月隨台美股市大漲迅速翻紅。金管會指出，8月台股單月大漲近7%，帶動財務結果利益衝上549億元，較7月損失32億元大幅翻正，寫今年單月次高。

累計前八月，壽險業保險服務結果利益1,393億元、財務結果利益2,638億元，抵銷其他營業結果損失646億元。

壽險圈指出，今年壽險獲利衝高關鍵不在保險本業，而是財務結果，股市更是關鍵推手。第4季台美股市能否續強，將左右壽險後續獲利動能。

不過，美國9月升息、年底可能再升1碼，也為第4季市場增添變數。

壽險圈認為，美債殖利率走高雖會帶來部分債券評價壓力，但多數海外債券擺在AC部位，不會全部反映在獲利上，新資金可用更高殖利率投入，有助拉高未來經常性收益。

若台債殖利率同步走高，對獲利與淨值更呈現「資產、負債互抵」。

債券價格下跌會產生評價損失，但IFRS 17下，利率升高也會使保險負債現值下降、形成負債評價利益。

真正需要留意的仍是股市。若升息進一步壓抑台美股市，不僅帳列FVTPL股票會拖累財務結果，OCI股票評價利益也可能縮水，獲利與淨值都會受影響。

產險業表現同樣受惠股市榮景，8月稅前盈餘75億元，前八月累計413億元，同寫史上同期新高，更已提前超越2025年全年368億元紀錄。

淨值方面，8月底壽險業淨值達4兆3,988億元，月增2,525億元，連三個月站穩4兆元並續創歷史新高。其中其他綜合損益增加2,002億元，股票投資利益貢獻逾九成。

8月底產險業淨值達2,069億元，是今年第三度衝破2,000億元大關，寫史上新高。

壽險圈指出，升息本身對壽險並非單向利空，債券與負債評價仍有互抵效果；但整體產壽險業今年獲利能否從4,000億再往5,000億元推進，最大關鍵仍在第4季股市能否續強。

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