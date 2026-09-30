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一銀形象升級 傳達陪伴理念

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
第一銀行推形象影片《你的全方位夥伴》。一銀／提供
第一銀行推形象影片《你的全方位夥伴》。一銀／提供

一銀行企業形象再升級。繼去年攜手演員李沐推出數位金融形象影片、累積逾百萬次點擊後，今年再推出企業形象片《你的全方位夥伴》，28日正式上線，以「信任」串起近127年發展歷程，傳達「就在你左右」品牌理念。

第一銀行表示，新形象片從歷史、金融服務、數位創新及永續等面向，呈現一路陪伴台灣產業成長、支持中小企業發展，以及協助台商走向海外的歷程。

第一銀行創立近127年，早期參與國家建設與產業發展，之後隨台灣企業全球布局，金融服務版圖也逐步延伸至亞洲、歐洲、大洋洲及美洲。

目前國內共有183家分行、海外44處據點，資產規模已突破5兆元，躋身全球前200大金融機構。

在核心業務方面，第一銀行中小企業放款市占已連續16年居同業第一。隨客戶需求轉變，也持續擴大信託、財富管理、信用卡等業務，涵蓋財富管理、稅務規劃及信託傳承等服務。

數位金融則是近年轉型重點之一。第一銀行推出iLEO數位帳戶，整合繳費、理財、換匯等功能，鎖定年輕客群及行動金融需求。

去年第一銀行推出《和李沐一起，開啟你的數位金融日常》形象影片，主打年輕化與數位金融，累積逾百萬次點擊。

今年新片則進一步把品牌視角從單一數位服務，拉高到整體企業形象，呈現從傳統銀行走向全方位金融服務的轉型。

在永續經營方面，第一銀行表示，近年持續投入員工照護、環境永續及社會公益，包括偏鄉義診、生物多樣性等活動。

第一銀行目前為國內唯一七度獲得「國家企業環保獎」最高榮譽、六度獲「巨擘獎」的企業，CDP評比也在氣候、水安全及森林三大面向取得3A評級，躋身全球23家獲此評等企業之列。

第一銀行表示，未來將持續強化企業金融、財富管理及數位金融等核心業務，並結合永續金融布局，深化「就在你左右」的品牌定位。

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