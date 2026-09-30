許柏林代理樂天銀董座 黃進明請辭華南永昌證

國票金控（2889）昨（29）日代子公司樂天銀行發布重大訊息，宣布董事長王世熙因集團內部人力資源調度考量請辭，辭任自即日起正式生效；樂天銀行隨即依規定由全體董事互推董事許柏林暫代董事長職務，後續待董事會正式選任新任董事長後另行公告。據了解，王世熙辭卸董座後將歸建回任國際票券副總經理，並預計可能改派許柏林正式出任樂天銀行董事長。

另外，華南金控旗下華南永昌證券昨日發布高層異動訊息，因董事長黃進明請辭，董座職缺由董事廖義芳接任，人事案自29日起生效。廖義芳為彰化師範大學財務金融所博士，過去經歷跨足產學界，曾擔任第一金證券副總經理、凱基證券督導副總等職務，且也曾任沛旺綠色科技董事長、彰化師範大學財務系兼任助理教授。

國票金控昨日針對樂天銀行人事案說明，王世熙原為旗下票券子公司重要主管，此前派任至樂天銀行歷練與督導業務，現階段任務已圓滿達成，因此因應人力資源調度考量，歸建回任票券子公司。而暫代董座職務的許柏林，甫於上月由國票金控董事會派任為樂天銀行的法人代表董事。市場預期，許柏林可能為新任樂天銀行董事長。

許柏林畢業於美國卡內基美隆大學工程碩士，兼具扎實的工程資訊背景與深厚的金融實務歷練。他早期在華南銀行體系任職多年，一路從蘆洲分行經理歷練至營運管理事業群副總經理，並曾任職於資訊部門及擔任台灣行動支付監察人等職務，在傳統銀行實體分行管理、資訊科技架構與數位金融運營上均具備豐富經驗。

市場預期，隨國內純網銀進入衝刺企金業務與擴大獲利模式的關鍵期，借重許柏林兼具傳統行庫企金、資訊工程背景與純網銀數位的實戰經驗，可望為樂天銀行下一階段的資產規模拓展與業務多元化注入強勁動能。