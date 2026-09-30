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家族傳承服務 國銀競爭的下個戰場
隨著財管手續費收入高速成長，國銀競爭的下一個主戰場，已延伸至億元等級的高資產客群，以及伴隨而來的跨境金融與家族傳承服務。國銀觀察，台灣AI科技產業鏈蓬勃發展帶動企業主個人財富擴張，加上全球供應鏈重組加速，使得高資產客戶在跨境資金調度、結構型商品與家族辦公室等規劃需求增加，也成為國銀下一階段的布局重點。
公股銀行方面，截至今年上半年，兆豐銀高資產客戶數達2,232戶，管理資產規模（AUM）超過2,640億元，較去年同期分別成長約19%及25%；其私人銀行開戶數達357戶，理財AUM達26.5億元、年增逾30%，全年目標為28億元，可望達標。
兆豐銀行副總經理陳文信日前指出，兆豐銀行聚焦投資、融資與傳承三大主軸，其中亞洲資產管理中心專區已有28戶高資產客戶、AUM達109.6億元；5月推出連結台股的新台幣結構型商品已承作30筆、累計逾億元，展望下半年，除持續引進私募債、境外基金與結構型商品外，更規劃於明年首季推出信託架構，串聯境內外據點與金控旗下證券、投信資源，全力深化家族辦公室布局。
第一銀行看好高雄資產管理專區帶來的商機，亦積極深耕高資產客群，一銀上半年財管手收成長關鍵動力之一正是掌握市場熱絡下，高資產客戶進行資產多元配置與家族財富傳承的龐大商機。
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