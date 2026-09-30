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30年期房貸 躍市場主流
據內政部不動產資訊平台最新資料顯示，今年第1季新增房貸全國平均期數達322期、約26.8年，較上一季略增1期且寫下新高紀錄，相較10年前也多出了6.6年，反映30年期房貸成為市場貸款主流產品。
統計顯示，六都加上新竹今年第1季新增的房貸中，北市最低為315期約26.3年，其餘都會區皆達27~28年，若與10年前相比普遍房貸年限都多出約7年，以30~35歲才購屋的首購族來說，若沒有提前還款或售屋，可能要繳到近60歲。
主要都會區中房貸年期最長的則是新竹縣市，新竹市343期，新竹縣341期，平均都約28年。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從2015年第3季全國房貸期數平均超過240期，約20年，開始逐漸向上攀升，2023年第3季新青安上路更拉高到平均突破300期，約25年。
除了30年期房貸，新青安更提供40年期房貸可選擇，一直到現在平均房貸期數達26.8年，使用30年期的比例應已超過20年期，背後除了房價上漲民眾透過長年期房貸，減輕每月還款負擔外，銀行也願意承貸並給予類似20年期的房貸條件，也是增長的因素之一。
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