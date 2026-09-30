聽新聞
0:00 / 0:00
虛擬通貨商 再添一家
國內虛擬通貨服務商（VASP）市場再度迎來新進展，金管會昨（29）日更新「完成洗錢防制登記之VASP業者名單」，新業者三川通證於9月24日正式完成登記，對外品牌名稱為BitstreetX，國內合規VASP業者總數擴增至11家。三川通證此次申請到交換商、交易平台、移轉商及保管商等全數四項業務資格，在加入VASP公會後，預計四項業務可望上線營運。
隨著《虛擬資產服務法》於今年6月底三讀通過，金管會積極推動數位金融、區塊鏈金融與傳統金融「三軌並行」，吸引國內外新創與傳統產業競相布局。今年9月新業者申請腳步明顯加快，9月3日金管會先核准「台鋼數位資產管理（TSG EX）」與「優答台灣（Liminal）」完成登記，總數達到十家。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。