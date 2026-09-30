聽新聞
0:00 / 0:00

虛擬通貨商 再添一家

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

國內虛擬通貨服務商（VASP）市場再度迎來新進展，金管會昨（29）日更新「完成洗錢防制登記之VASP業者名單」，新業者三川通證於9月24日正式完成登記，對外品牌名稱為BitstreetX，國內合規VASP業者總數擴增至11家。三川通證此次申請到交換商、交易平台、移轉商及保管商等全數四項業務資格，在加入VASP公會後，預計四項業務可望上線營運。

隨著《虛擬資產服務法》於今年6月底三讀通過，金管會積極推動數位金融、區塊鏈金融與傳統金融「三軌並行」，吸引國內外新創與傳統產業競相布局。今年9月新業者申請腳步明顯加快，9月3日金管會先核准「台鋼數位資產管理（TSG EX）」與「優答台灣（Liminal）」完成登記，總數達到十家。

傳統產業 金管會 洗錢防制

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金管會公布VASP洗錢防制登記最新名單！ 業者擴增至11家

國銀卡位虛擬資產業務

專法時代銀行如何「上鏈」？ 遠銀副總戴松志揭發展路徑

投信投顧公會與日本資產運用業協會簽署MOU

相關新聞

企業大投資 國銀鬧錢荒…銀行流動性覆蓋率保衛戰開打

股市吸金效應，加上企業大舉赴美投資，殃及銀行體系「鬧錢荒」。近期國銀積極開打「流動性覆蓋率」（LCR）保衛戰，不僅存、放款利率節節調高，也有銀行傳出月中LCR驚險掉落100%法定標準以下，銀行圈資金荒之嚴峻可見一斑。

國銀財管手收雙位數成長 全年有望維持亮眼績效

台股今年迄今上漲60%以上，財富外溢效應也讓國銀上半年普遍財富管理手續費收入繳出亮眼成績單，從公股到民營銀行等大型財管行，多半繳出30%到50%年成長，成為挹注銀行手續費與獲利的核心驅動引擎。

股市助攻 壽險8月獲利衝高

壽險業8月大回血。金管會昨（29）日公布，8月壽險業稅前盈餘617億元，累計前八月3,394億元，雙雙改寫史上同期新高；加計產險後，產壽險前八月合計已賺3,807億元，若第4季市況持穩，全年有機會戰5,000億元大關、再締新猷。

匯率攤銷新制上路 避險成本今年估減半

壽險抗匯損水庫再創高，避險成本一路探低。金管會昨（29）日公布8月底外價金加計特別盈餘公積達1兆1,015億元、續寫史上新高；隨匯率攤銷新制上路，全年避險工具成本估降至1,200億至1,500億低點，較去年2,900億元幾乎減半。

新聞透視／國銀放款...挑客戶挑價格

銀行明明還在吸收存款，為何放款利率卻愈墊愈高？銀行圈指出，問題不是市場沒錢，而是資金移動加快、存款難掌握，銀行為守住流動性覆蓋比率（LCR），開始高價搶錢，能穩定留下、撐住LCR的錢，放款也轉向挑客戶、挑價格。

銀行超額準備金下降

銀行間短期資金調度持續活絡，中央銀行昨（29）日公布8月銀行流動準備統計，銀行體系「淨拆出」資金達新台幣4,069億元，歷史新高；另一方面，銀行體系超額準備金降至501億元，較7月減少148億元。央行指出，超額準備下降主要反映銀行資金運用效率提高，並非銀行體系出現資金緊縮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。