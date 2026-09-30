虛擬通貨商 再添一家

股市吸金效應，加上企業大舉赴美投資，殃及銀行體系「鬧錢荒」。近期國銀積極開打「流動性覆蓋率」（LCR）保衛戰，不僅存、放款利率節節調高，也有銀行傳出月中LCR驚險掉落100%法定標準以下，銀行圈資金荒之嚴峻可見一斑。

2026-09-30 01:58