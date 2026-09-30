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外幣保單保費今年衝5,000億 投資型、傳統型商品同步創佳績

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
外幣保單買氣續熱。聯合報系資料照
外幣保單買氣續熱。聯合報系資料照

外幣保單買氣續熱。金管會昨（29）日公布，今年前七月外幣保單新契約保費收入3,309億元、年增39%，寫近五年同期新高，全年有望挑戰5,000億元大關，金管會也認為美升息影響有限。

據金管會統計，前七月外幣投資型保單新契約保費收入658.8億元、年增85%；傳統型保單2,650.1億元、年增31%，兩大類商品同步成長。累計保費收入已達去年全年4,190億元的近八成。

近年外幣保單銷售情形
近年外幣保單銷售情形

市場關注，美國聯準會（Fed）年底若再升息、帶動美元升值，是否會壓抑美元保單買氣？保險局副局長蔡火炎表示，影響美元保單銷售更大的因素，仍是業者是否推出新商品，及與銀行等通路合作力道，升息影響相對有限。

蔡火炎指出，匯率也要視新台幣兌美元實際變動幅度而定，若波動不大，對買氣影響不至於太明顯。

換言之，美元保單後續能否維持成長，商品設計及通路銷售力道仍是關鍵。

美元也是今年外幣保單主要成長引擎，占外幣保單逾九成。前七月美元保單新契約保費收入合計102.69億美元，其中投資型20.1億美元、年增88%，傳統型則達82.59億美元。

其中，美元投資型保單主要受部分壽險公司與銀行合作推出新商品帶動；傳統型則受美元利率變動型及分紅保單買氣支撐，推升整體美元保單銷售動能。

不過，若看7月單月，美元保單買氣較6月明顯降溫。7月美元投資型保單2.65億美元，月減26%。蔡火炎表示，主要是7月全球股市震盪加劇，降低保戶配置美元投資型商品意願。

7月美元傳統型保單10.88億美元，也月減16%，則是因6月適逢傳統業績結算點、銷售基期較高，因此7月出現回落。

其他幣別買氣則相對疲弱。蔡火炎說，澳幣傳統型保單受到澳洲通膨及升息疑慮影響消費者信心；人民幣傳統型保單則受大陸經濟表現疲弱及匯率波動加劇拖累。

值得注意的是，外幣保單金額創近五年同期新高，占整體新契約保費收入比重卻降至35.59%，創近八年同期低。蔡火炎解釋，並非外幣保單賣不好，而是今年業者因應市場需求及銷售策略，台幣保單成長速度更快。

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