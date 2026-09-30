國銀財管手收雙位數成長 全年有望維持亮眼績效

台股今年迄今上漲60%以上，財富外溢效應也讓國銀上半年普遍財富管理手續費收入繳出亮眼成績單，從公股到民營銀行等大型財管行，多半繳出30%到50%年成長，成為挹注銀行手續費與獲利的核心驅動引擎。

展望下半年，國銀認為，儘管金融市場投資氣氛偶有波動，但在民間財富累積效應支撐下，全年手續費收入可望維持雙位數成長。

上半年主要國銀財管手續費收入

進一步檢視國銀上半年財管手續費收入表現，中國信託銀行達175.4億元，較去年同期的121.8億元大幅成長43.9%，光是第2季單季就達到94.8億元，年增61.4%，財管手收占全行手收比重過半，由45%提升至51%。

國泰世華銀行上半年財管手續費淨收益達139.1億元，年增24.8%，占全行手收達70.2%，較去年同期的占比62.5%大幅成長，若加計債券、結構型商品與換匯等收入，整體財管收益更達174億元。國泰世華銀行副總經理傅伯昇日前指出，共同基金與證券相關商品增幅達60%及74%，因預期資本市場熱度延續，對全年手收達成雙位數成長維持樂觀期望。

台北富邦銀行上半年財管手收達144.7億元、年增44.2%，占全行手續費淨收益比重超過85%，推動北富銀整體手續費衝上169.7億元，年增39.5%，北富銀樂觀預期全年手續費收入成長率維持在25%以上。玉山銀行上半年財管淨手收亦創下92.6億元歷年同期新高，年增30.7%，占整體手收比重達46.7%。

公股行庫表現同樣毫不遜色。兆豐銀行上半年財管淨手收達29億元，年增49%，占比提升至55%；若以管理報表計算，含保管收入之財管總收入達34.9億元，年增44.78%。

第一銀行上半年財管手收（含基金、銀保與保管）達57.8億元，年增30.5%，推升全行淨手收成長23.1%至79.9億元，財管手收占銀行淨手收比重攀升至72.4%。

分析理財商品銷售結構，各家銀行動能普遍呈現共同基金、海外債券與結構型商品成長，保險商品持穩的表現。銀行主管分析，投資人趁利率高檔鎖定海外債券與結構型商品，加上股市財富效應外溢至共同基金與分紅保單，成為推升整體財管獲利的關鍵動能。