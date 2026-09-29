辦房貸被暗示要搭壽險？金管會金檢抽聽錄音抓到了

辦房貸一定要買房貸壽險？金管會最新金檢發現，部分銀行員辦理房貸時說明不清，甚至出現以較低利率勸誘投保情形，恐讓客戶誤以為買房貸壽險是核貸必要條件。金管會重申，銀行不得強制搭售。

金管會29日公布2026年上半年金融機構主要檢查缺失，其中消費者保護部分，點名銀行辦理房貸時，未充分告知客戶可自主選擇是否投保房貸壽險。

檢查局副局長郭文龍表示，此次是在金檢過程中抽調錄音發現，部分銀行行員介紹房貸時沒有充分告知、解釋不清楚，導致客戶不清楚辦房貸是否一定得買房貸壽險。

金管會發現的缺失態樣是，辦理房貸時，銀行未充分告知客戶得自主選擇是否投保房貸壽險，導致客戶誤認投保房貸壽險為核貸必要條件，或以爭取較低利率勸誘客戶投保房貸壽險。

至於涉及多少家銀行，郭文龍表示並未特別統計，此次主要是揭露檢查發現的缺失態樣，希望銀行辦理房貸業務時，更謹慎向客戶說明。

銀行局副局長張嘉魁強調，房貸壽險並非法令強制投保項目，銀行不能強制搭售，也不能把投保房貸壽險作為核准房貸的必要條件。

銀行局後續收到檢查報告後，將針對相關個案要求銀行提出說明，但不代表一定開罰，仍會視個案情節，以及銀行檢討與改正情況處理。