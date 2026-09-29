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合庫銀行主辦旺宏220億元聯貸 9家銀行參貸

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
合庫銀行董事長林衍茂（左三）代表授信銀行團與旺宏電子董事長吳敏求（右三）共同完成聯合授信案簽約。 合庫銀行／提供
合庫銀行董事長林衍茂（左三）代表授信銀行團與旺宏電子董事長吳敏求（右三）共同完成聯合授信案簽約。 合庫銀行／提供

由合作金庫銀行統籌主辦的旺宏（2337）電子等值新台幣220億元聯合授信案，於29日舉行聯合授信簽約，由合庫銀行董事長林衍茂代表授信銀行團與旺宏董事長吳敏求共同完成聯貸合約簽署。本次聯貸主要用途為增建廠房、購置機器及充實營運周轉所需資金。

合庫銀行指出，本次聯貸由合作金庫銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，且在台灣企銀、土地銀行、兆豐銀行、彰化銀行、玉山銀行、上海銀行、台灣銀行及安泰銀行等金融機構踴躍參貸下，順利完成募集。

旺宏電子成立於1989年，為全球非揮發性記憶體整合元件領導廠商，提供跨越廣泛規格及容量的ROM唯讀記憶體、NOR型快閃記憶體以及NAND型快閃記憶體解決方案。旺宏電子已深耕半導體市場30餘年，是台灣少數具備IC設計、生產製造、封裝測試及行銷能力的IC整合元件製造公司(IDM)，以世界級的研發與製造能力，提供最高品質、創新及具備高性能表現的產品，以供客戶應用於消費、通訊、電腦、工業、汽車電子、網通等領域。旺宏電子將繼續研發技術並加速落實自有產品的競爭優勢，持續開發新產品、強化技術、品質和服務等，以繼續提昇公司的整體競爭力與獲利，為永續經營及台灣的世界競爭力而努力。

合庫銀行持續深耕聯貸市場，為台灣聯貸市場領導業者之一，2025年度聯貸市場排名帳簿管理行名列第二，憑藉專業的金融能力以及豐富的籌組經驗，為客戶提供量身訂作、客製化的聯貸架構規劃，廣受客戶好評，專業能力深獲肯定。合庫銀行發揮金融業核心價值，秉持「全球布局、區域管理、在地紮根」策略，提供聯貸及跨境融資等全方位金融服務方案，全力協助企業強化國際競爭力，並在當地建立穩健的金融基礎，發揮金融正向力量。

旺宏 合庫 銀行

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