玉山金首波注資三商壽完成 160億元募集到位

金管會今日公布115年度上半年金融機構主要檢查缺失及改善作法，其中在防詐缺失方面，共有企業人頭戶、虛擬帳號等5大缺失，其中詐團以企業籌備處名義，對人頭戶暗渡陳倉，已列榜5大缺失之首，另一大缺失則和客戶使用虛擬帳戶有關，金管會處罰的重點在於銀行在辦理開戶之前沒有驗明身分，開戶之後也沒有審查大額交易，結果虛擬帳號頻頻被通報為警示帳號。

2026-09-29 17:19