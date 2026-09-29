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玉山金首波注資三商壽完成 160億元募集到位
玉山金（2884）29日代子公司三商美邦人壽公告，三商壽辦理現金增資發行新股7.8億股，每股溢價發行20.512821元，募集總金額160億元，已於9月29日募集完成，由母公司玉山金控 100% 全數認購。
玉山金於今年9月1日正式合併三商壽後，隨即啟動資本強化計畫。玉山金董事長黃男州先前表示，三商壽加入玉山金後，首要目標就是「Back to Health（恢復健康）」，規劃2026年、2027年兩年合計挹注220億元資金，其中2026年先增資160億元，2027年預計再挹注60億元。
根據玉山金規劃，相關增資資金將用於增加三商壽自有資本、充實營運資金及強化財務結構，進一步提升資本適足水準。隨著首波160億元增資完成，玉山金先前預估，三商壽2026年底保險業資本適足率（TIS）可望達到125%的健康標準。
此次三商壽現金增資共發行7.8億股，每股發行價格20.512821元，募集總額160億元。由於三商壽目前為玉山金100%持股子公司，此次增資也由母公司玉山金挹注資金，為合併後改善三商壽財務體質的重要一步。
除了資本面強化，玉山金也規劃從商品結構、銷售通路、數位科技及資產管理四大面向推動三商壽改革，希望改善商品與資產負債結構，並結合玉山銀行既有客戶及通路資源，逐步發揮銀行與壽險間的共銷綜效。
此外，公平會9月23日宣布，玉山金擬取得三商美邦保險代理人全部已發行股份，並將三商保代納入玉山金控體系。公平會審查認為，這樁併購對國內保險代理人市場結構影響有限，沒有顯著限制競爭疑慮，因此決議不禁止結合。
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