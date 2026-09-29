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從ESG行動到品牌信任 凱基金控永續影響力擴大 抱回領航創新獎

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
凱基金控榮獲「2026第九屆網路口碑之星」ESG永續發展領域金融類「領航創新獎」，展現持續深耕永續行動的成果與凝聚力。 圖／凱基金控提供
凱基金控榮獲「2026第九屆網路口碑之星」ESG永續發展領域金融類「領航創新獎」，展現持續深耕永續行動的成果與凝聚力。 圖／凱基金控提供

凱基金控長期深耕環境永續、地方創生及社會公益，29日榮獲「2026第九屆網路口碑之星」ESG永續發展領域金融類「領航創新獎」。主辦單位表示，凱基金控總部以綠建築打造城市永續場域，並積極推動節能減碳與地方創生，2025年綠色採購金額突破6.7億元；國際CDP評比、標普全球永續評鑑（S&P Global CSA）也締造亮眼成績，展現凱基金控從環境管理、供應鏈到社會參與的多面向永續實績，持續擴大永續金融影響力，堪稱金融業的信任典範。

「網路口碑之星」由網路數據分析平台「DailyView網路溫度計」主辦，評選觀測期間為2025年7月至2026年6月。結合深度學習與AI技術，透過語意分析與即時情緒判讀，全面解析新聞媒體、社群平台、討論區與評論等龐大網路大數據，最終依正負評比與情緒比例，綜合選出具備品牌公信力與影響力的指標企業。

從總部大樓的老榕樹開始，凱基金控讓環境永續融入企業日常。總部興建之初，為保留基地內約60年歷史的老榕樹，團隊三度調整設計方案、縮減開挖面積並退縮建築主體，以開放廣場、水池降溫及生態棲息等特色，讓老樹得以妥善留存在敦化北路的城市景觀中，曾獲台北市政府文化局頒發「台北樹益獎」。

從護樹行動延伸至低碳作為，2025年凱基金控總部範疇一、二剩餘排放量降至818.7公噸，較2024年再減少17.1%，符合SBT減碳路徑，並註銷819公噸碳權完成抵換；同時增加綠色採購與再生能源使用，2025年綠色採購金額逾6.7億元，在地採購比例高達95.43%，獲得台北市政府環保局、環境部「綠色採購獎」及經濟部「Buying Power獎」。

環境之外，凱基金控也將金融與管理專業帶進地方。「地方創生行動家+」自2024年推動以來，企業志工依地方團隊實際需求，協助梳理財務結構、建立商業模式、優化企業合作提案與進行資源媒合。截至2026年8月，已培力262名企業志工，累計投入近2萬小時，服務全台18縣市、40支地方創生團隊，並連結企業內外超過200項資源，成功為地方創生團隊創造超過1000萬元的新增收益。

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