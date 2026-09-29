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投信投顧公會與日本資產運用業協會簽署MOU

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
投信投顧公會與日本資產運用業協會（IMAJ）於9月24日簽署合作備忘錄（MOU）。投信投顧公會理事長尤昭文（左）與日本資產運用業協會理事長菱田賀夫合影留念。投信投顧公會／提供
投信投顧公會與日本資產運用業協會（IMAJ）於9月24日簽署合作備忘錄（MOU）。投信投顧公會理事長尤昭文（左）與日本資產運用業協會理事長菱田賀夫合影留念。投信投顧公會／提供

為響應金管會2024年9月提出「打造台灣成為亞洲資產管理中心」政策目標，其中「擴大投資台灣計畫」的子計畫「資本市場國際合作」，投信投顧公會在長期耕耘之後，於9月24日前往日本東京，與日本資產運用業協會（Investment Management Association of Japan, IMAJ）簽署合作備忘錄（MOU），為台日雙方友好關係留下印證。

簽署合作備忘錄之目的是緊密雙方的合作，未來可以相互交流，對國際金融市場的發展和變化進行交換意見或應對之道。交流之方式包括於合適的時間安排兩公協會之高階主管或會務執行人員互訪、分享近期產業發展動態以及就產業相關法規與自律規範之實施經驗分享、對投資者教育方面與其他共同關心的議題心得交換等。

投信投顧公會理事長尤昭文表示，台日兩公協會多年來在各種國際會議場內場外互動與交流，了解及學習彼此市場發展的經驗。MOU的簽署不僅是台日友好關係的證明，亦是未來雙方更加密切發展的具體表現。例如參考日本NISA成功的經驗，投信投顧公會多年來持續建議台灣政府實行TISA，鼓勵民眾儘早準備退休金。目前TISA仍未有稅率優惠，投信投顧公會將持續藉由各種管道向政府機關建議，提早準備第三支柱的退休金，迎接老年化社會的來臨。

2024年12月台灣的主管機關金管會承認日本為境外ETF基金註冊地與基金管理機構所在地，為台日跨境ETF相互掛牌正式開啟新篇章。台灣的國泰投信與日本大和資產管理公司合作，在2025年9月成為首家台日雙掛牌（至日本東京證交所）的公司。另一方面，台灣的野村投信與日本的野村資產管理公司合作，在2025年9月成為首家將在日本的ETF引進台灣的公司，在台灣證交所上市。透過台日雙向掛牌機制，不僅提供台日兩地投資人更多元的資產配置選項，也有助於兩地資產管理業者拓展國際版圖，共同提升台日資本市場的國際能見度。

日本資產運用業協會（IMAJ）理事長菱田賀夫說明，資產管理業在全球各地因市場特性不同常有不同的發展策略，而日本與台灣同為亞洲國家，有較多的相似之處。雙方透過經驗分享所共同面臨的產業挑戰，可有於促進兩公協會之間的相互理解與策略互為參考。日本政府為實現資產運用立國的目標，設立了四個金融資產運用特區：東京都定位為世界級的國際金融中心、北海道札幌市定位為綠色轉型金融中心、大阪府大阪市定位為創新產業與產官學合作據點，而福岡縣福岡市的定位則是通往亞洲的新興產業門戶。台灣正在發展具有台灣特色的資產管理中心，未來雙方可強化交流，攜手共進。

如同台灣的半導體產業引領全球市場發展，台日合作愈發密切；日本資產運用業協會希望資產管理在雙方公協會的同心合力下，亦可使兩地產業蒸蒸日上，蓬勃發展。

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