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金管會公布VASP洗錢防制登記最新名單！ 業者擴增至11家

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

國內虛擬通貨服務商（VASP）市場再度迎來新進展！金管會29日更新「完成洗錢防制登記之VASP業者名單」，新業者「三川通證股份有限公司」（對外品牌名稱：BitstreetX）於9月24日正式完成登記，國內合規VASP業者總數擴增至11家。三川通證此次申請到交換商、交易平台、移轉商及保管商等全數4項業務資格，在加入VASP公會後，預計4項業務將全數上線營運。

隨著《虛擬資產服務法》於今年6月底三讀通過，金管會積極推動數位金融、區塊鏈金融與傳統金融「三軌並行」，吸引國內外新創與傳統產業競相布局。今年9月新業者申請腳步明顯加快，9月3日金管會先核准「台鋼數位資產管理（TSG EX）」與「優答台灣（Liminal）」完成登記，總數達到10家。29日最新公布的名單中，再添三川通證一家，使得合規業者規模正式擴增至11家。

據了解，三川通證早於舊制「洗錢防制法令遵循聲明」時期便已是榜上名單，但在去年改採嚴格的「登記制」審查後，於去年8月遭到退件，因此去年9月首波8家VASP業者名單中並未入列。不過，三川通證近期重新送件申請，順利通過嚴格審核，於9月24日完成洗錢防制登記。

根據官方公布資訊，三川通證負責人為賴家賢，實收資本額為新台幣1億1,100萬元，本次獲准經營業務涵蓋：虛擬資產交換商、虛擬資產交易平台、虛擬資產移轉商及虛擬資產保管商等4項營業項目。取得資格後，三川通證正規劃將4項業務重新上線。

依據金管會VASP登記辦法規定，已完成洗錢防制登記的業者，必須在登記日起算6個月內加入VASP公會，並於期限內正式開始營業；若有正當理由無法如期營運，得申請展延一次、最多以6個月為限。新業者申請加入公會後，經公會理事長核定入會資格、提報理事會追認，並報請主管機關備查後，即可正式展開營運。

金管會 洗錢防制

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