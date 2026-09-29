私校退撫儲金信託服務再升級 「全人生周期基金」上線

中信銀行自2010年起攜手財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會推動私校退撫儲金信託業務，獲得各界認同。教師節甫過，除了向教育工作者致上最高敬意，為協助教職員因應高齡化的退休理財新挑戰，中國信託銀行將於30日創新推出「全人生周期基金」，將退休投資規劃由「在職累積」延伸至「退休後人生」，透過自動調整資產配置機制，陪伴教職員從職涯衝刺期到退休後的享老階段，滿足90歲以上亦或人生終點的財務管理需求，打造更完善的理財保障。

中信銀行表示，國人平均壽命延長，退休不再是財務規劃的終點，而是另一階段資產管理的開始，教育部、私校退撫儲金管理會特別考量教職員退休後的長期生活支出、醫療照護及資產配置等需求，共同規劃新增「全人生周期基金」選項，將傳統以65歲退休年齡作為投資規劃終點的思維，延伸至90歲以上或人生終點，提供參與私校退撫儲金信託的教職員更多元且符合退休後需求的投資選擇，涵蓋退休前後的人生階段需求。此外，為提升易懂性與便利性，中信銀行今年8月將不同專戶提撥需求設計的九項投資組合，整併保留積極型、穩健型及保守型三類投資組合架構，協助教職員更清楚掌握資產配置，並為「全人生周期基金」上線奠定基礎。

私校退撫儲金制度2017年導入「人生周期基金」，2020年起成為教職員在職期間自主投資的預設選項，依據年齡自動調整資產配置，逐步降低退休前的投資風險，如37歲以下以100%積極型為主，且隨年齡增長提高穩健型、保守型比重；62歲至65歲則轉為保守型，預設退休後自動領出。私校退撫儲金管理會說明，即將上線的「全人生周期基金」為「人生周期基金」的進階版，以既有架構新增的退休理財選項為設計概念，同時考量退休後的資產管理需求，以積極型、穩健型為核心配置，隨年齡增長提高穩健型資產比重。「人生周期基金」及「全人生周期基金」機制未來將並行，教職員可依自身風險屬性、退休目標及財務需求等，選擇最適合的退休投資策略。

中信銀行辦理私校退撫儲金信託業務至今16年，統計至今年8月底，私校退撫儲金資產規模突破新台幣1,200億元，參加人數逾4萬人，已成為國內重要退休金信託制度之一。近年在教育部指導下，私校退撫儲金制度持續升級，包括自主投資平台優化、多幣別信託機制、海外ETF投資服務及數位化功能建置等。值得一提的是，私校退撫儲金自主投資平台三類投資組合2013年成立以來截至今年8月底，年平均報酬率積極型達12.81%、穩健型達10.35%、保守型達3.49%，彰顯紀律投資與分散配置的重要性。

中信銀行未來仍將支持退休制度朝向自主選擇、長期投資及退休後財務管理方向發展，推動具資產保護功能的「樂活安養專戶」信託，協助保障教職員退休資產安全，架構安心、穩健、有品質的退休生活。